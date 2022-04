RS registrou mais de 56 mil vagas formais de trabalho no primeiro trimestre de 2022

O Rio Grande do Sul registrou 56.337 novas vagas formais de trabalho nos primeiros três meses de 2022. A informação está presente no mais recente balanço do Novo Cadastro Geral de Empregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira (28). O resultado deste primeiro trimestre no Estado é fruto de 396.179 admissões e 339.842 desligamentos realizados no período.

Ainda de acordo com o Novo Caged, o setor da Indústria foi o que mais contribuiu com novas vagas em 2022, apresentando um saldo positivo de 29.578 contratações até aqui. Em seguida vem o setor de Serviços, com saldo de 21.810, seguido por Agropecuária, com 5.348, e Construção, com 2.785. O Comércio apresentou saldo negativo no período, com 3.184 desligamentos a mais do que admissões.

Com a marca de 56,3 mil novos postos de trabalho criados neste primeiro trimestre de 2022, o Rio Grande do Sul foi o quarto estado brasileiro com o maior número de registros. Em primeiro lugar está São Paulo, com 176,2 mil, seguido por Santa Catarina, com 64 mil, e Minas Gerais, com 62,4 mil. Em quinto lugar se encontra o Paraná, com 56,2 mil.

No recorte deste último mês de março, foram 13.744 vagas formais criadas em todos os setores do Rio Grande do Sul, fruto de 123.465 demissões e 137.209 admissões realizadas. No mês anterior, fevereiro, o saldo positivo havia sido maior, de 25.689 mil novos postos de trabalho. Já no mês de janeiro, o número foi de 16.904.