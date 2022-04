Nova direção do Sinduscon assume na segunda-feira

O engenheiro Claudio Teitelbaum, diretor da empresa Joal Teitelbaum, assumirá a presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) na próxima segunda-feira, 2 de maio, em solenidade na Associação Leopoldina Juvenil, às 20h. O mandato é de dois anos (2022-2024).

Além do cenário desafiador para o mercado da construção civil neste ano, com elevação no preço de insumos e taxa básica de juros no País em alta – por consequência, encarecendo o financiamento imobiliário –, o Sinduscon-RS também vai trabalhar em estudos que auxiliem a prefeitura de Porto Alegre na elaboração do projeto de revisão do Plano Diretor.

“É uma lei fundamental para o desenvolvimento e planejamento da cidade nas próximas décadas”, resume Teitelbaum. O atual presidente do Sinduscon, Aquiles Dal Molin Jr., que está concluindo o seu segundo mandato à frente do sindicato, observa que um dos pontos centrais será a questão do aproveitamento da infraestrutura da cidade.

O Sinduscon avalia que é preciso verticalizar a Capital na área em que já há infraestrutura, a fim de melhor aproveitá-la, e também para evitar que novos núcleos urbanos se espalhem muito nas áreas mais distantes, o que demandaria investimentos do poder público em novas regiões. “O Sinduscon vai elaborar um trabalho técnico, primeiro com as estratégias que levam em consideração a sustentabilidade, a densidade e o planejamento urbano”, destaca Teitelbaum.

Teitelbaum e Dal Molin, a propósito, elogiaram a atual gestão do prefeito Sebastião Melo, e apostam que a cidade está caminhando no sentido certo do desenvolvimento econômico. Uma das medidas é o projeto de estímulos à construção com o novo Plano Diretor específico para o Centro, já aprovado na Câmara Municipal e em vigor.

Ainda na avaliação dos construtores, pode auxiliar na revitalização do Centro a miscigenação, isto é, conciliar residências e comércio, para dar vida à região fora do horário comercial. Neste sentido, o Sinduscon cita que habitações de interesse social, em prédios hoje ociosos, poderiam estimular a retomada do Centro.

“O adensamento do Centro é extremamente importante para o bem-viver da cidade”, cita Dal Molin. Ele comenta que há um alinhamento de ideias entre o Sinduscon e o poder público municipal. “Porto Alegre é hoje uma cidade em transformação”, destaca.

Outra medida que está no radar do Sinduscon é a mudança na cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a partir de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), definindo que o tributo deve ser calculado com base no valor da transação declarada pelo próprio contribuinte, e não mais sobre valor venal do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), o que faz com que a prefeitura, em alguns casos, hoje, estipule um valor maior de referência para o tributo do que o da transação.

Finalmente, os dirigentes do Sinduscon-RS salientaram a importância da cadeia da construção civil para a economia, um setor que, só em Porto Alegre gera 27 mil empregos diretos. Teitelbaum e Dal Molin estiveram no Jornal do Comércio nesta terça-feira (26), quando foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.