Polícia Federal prende fraudador do INSS em Santa Maria

A Polícia Federal prendeu, na manhã de hoje (26/04), um fraudador do INSS investigado na Operação Mendax (2014), condenado pela Justiça Federal a 44 anos de prisão pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. O preso foi apontado na investigação como um dos mentores da fraude e atuava como contador.

No momento da abordagem, na região conhecida como Boca do Monte, o condenado portava documento de identidade falso emitido pelo Estado de Santa Catarina, em nome de terceiro. O preso tem 35 anos e foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento da pena. A ação teve o apoio da Brigada Militar.

A Operação Mendax foi deflagrada pela Polícia Federal em Santa Maria no ano de 2014, com o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva, 20 de busca e apreensão e 12 de condução coercitiva. A investigação apurou fraudes contra o INSS e contra o Ministério do Trabalho e Emprego.

O grupo investigado era composto por advogados, contadores e despachantes que aliciavam possíveis beneficiários e inseriam dados falsos nos sistemas da Previdência Social, utilizando-se do cadastro de empresas fictícias.

Em seguida, eram registrados vínculos empregatícios falsos em carteiras de trabalho e posteriormente inseridos no sistema da previdência. Após a inclusão dos dados, eram postulados e deferidos os benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição.