Azul retoma ligação entre Passo Fundo e Campinas

A Azul retomou suas operações em Passo Fundo nesta segunda-feira (25). Suspensas desde o início da pandemia, a retomada acontece depois da conclusão das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Lauro Kurtz.

Neste primeiro momento, as ligações entre Passo Fundo e Campinas serão realizadas com as aeronaves turboélice ATR 72-600, de 70 lugares. Quando houver a homologação do aeroporto para pouso com aeronaves a jato, a empresa vai operar a rota com aeronaves do modelo Embraer 195-E1, com capacidade para transportar até 118 clientes. O voo inaugural contou com a presença de Ronaldo Veras, assessor especial da presidência da Azul, e de autoridades locais.

"Estamos de volta e com uma capilaridade aérea ainda maior do que antes da pandemia. Passo Fundo está conectada com nosso principal centro de conexões de voos domésticos no País", destaca Veras.

Com a reabertura de Passo Fundo, a Azul passa a operar em 15 cidades no Rio Grande do Sul - Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Canela, Alegrete, Bagé, Santa Cruz do Sul, Erechim, São Borja, Santa Rosa e Vacaria, além da capital, Porto Alegre. Em Passo Fundo, os voos serão diários em maio, chegando a duas operações por dia em julho e a três em setembro.