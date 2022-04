Gol estreia voo entre Guarulhos e Uruguaiana nesta terça-feira

O voo inaugural da ligação da Gol Linhas Aéreas entre os aeroportos de Guarulhos (SP) e Uruguaiana acontece nesta terça-feira (26). O voo G3 8068, operado em parceria com a Voepass, decolará de São Paulo às 14h, com pouso previsto para as 17h20 no aeroporto Rubem Berta, na cidade da Fronteira Oeste. O governador Ranolfo Vieira Júnior estará a bordo do voo inaugural. O governador, o gerente de Desenvolvimento da Gol, Ciro Andrade de Camargo, e o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, participarão de ato alusivo ao voo.