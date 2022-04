Poupança tem saque recorde em março

Em meio à forte inflação e renda ainda contida, a caderneta de poupança registrou o terceiro mês consecutivo de saques líquidos em março. A saída de recursos somou R$ 15,356 bilhões no mês, informou nesta segunda-feira (25), o Banco Central. É a maior retirada para o período desde o início da série histórica, em 1995.

Em fevereiro, o volume de dinheiro retirado da aplicação foi de R$ 5,350 bilhões. Já em março de 2021, a saída de recursos da poupança foi de R$ 3,524 bilhões.

O Relatório de Poupança de março deveria ter sido divulgado no dia 6 de abril, mas foi adiado devido à greve dos servidores do BC, que foi iniciada no dia 1º de abril. Na semana passada, a categoria resolveu dar um "voto de confiança" ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, e suspendeu a greve até dia 2 de maio.