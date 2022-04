Dólar sobe para R$ 4,87 com 'efeito China' e desmonte de posições

Após esboçar correr até R$ 4,95 no início da tarde, quando chegou a subir 3% e registrou máxima a R$ 4,9493, o dólar desacelerou o ritmo de ganhos nas últimas três horas de pregão, em sintonia com a diminuição da aversão ao risco no exterior e a virada das bolsas norte-americanas para o campo positivo. No fim da sessão, a moeda apresentava alta menos aguda, de 1,47%, a R$ 4,8755.

Contando com o avanço de 4% na sexta-feira, na volta do feriado de Tiradentes, a moeda norte-americana acumulou valorização de 5,52% nos dois últimos pregões, saltando da casa de R$ 4,60 para perto de R$ 4,90. Mesmo com a trajetória ascendente neste fim de abril, a divisa americana ainda acumula desvalorização de 12,56% em 2022.

O principal indutor da alta do dólar foi o ambiente global de aversão ao risco, que fez investidores abandonarem bolsas e divisas emergentes para se abrigarem na moeda americana e nos Treasuries, cujas taxas caíram em bloco. O rendimento da T-note de 10 anos, principal ativo do mundo, caiu, no momento mais agudo, para a casa de 2,75%.

Ao realinhamento dos preços dos ativos globais à perspectiva de que ajuste monetário mais intenso e forte nos Estados Unidos se somaram nesta segunda-feira preocupações com o impacto de novo surto de covid-19 sobre a economia chinesa. Depois de lockdown em Xangai, o governo decretou medidas restritivas em Pequim.

No mercado de ações, China foi a palavra-chave do dia, com o distanciamento social em grandes cidades do país realimentando dúvidas quanto à demanda e o crescimento global na semana que antecede decisão de política monetária nos Estados Unidos e também no Brasil. O Ibovespa teve leve perda de 0,35%, aos 110.684 pontos, estendendo a série negativa pela sexta sessão, algo não visto desde janeiro de 2021. O giro ficou em R$ 26,2 bilhões na sessão.