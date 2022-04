Governo do RS lança concursos do Iconicidades

A antiga sede do Banco do Brasil no Centro Histórico de Pelotas vai completar 100 anos em 2028 - e até lá estará restaurada e com um Centro de Gastronomia em operação. Até 2024, a Casa da Feitoria, em São Leopoldo, será transformada em Museu do Imigrante para marcar os 200 anos imigração alemã e de fundação do município. Essas e outras três obras - em Cachoeirinha, Santa Maria e Rio Grande - integram o programa Iconicidades, do governo do Estado, que lançou nesta segunda-feira a abertura dos concursos de arquitetura para cada um dos projetos. As informações foram publicadas na coluna Pensar a cidade, no site do JC.

Para destacar cada trabalho e pensando em facilitar a organização dos escritórios de arquitetura, cada edital tem um calendário próprio. "Aqui tem uma grande oportunidade para os profissionais da arquitetura demonstrarem a sua capacidade técnica em propostas que possam retomar esses objetos icônicos das cidades e apontá-los em direção ao futuro", avalia Natan Arendt, coordenador adjunto do trabalho de assessoria e consultoria do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) para o concurso.

Podem participar escritórios de todo o País, que deverão desenvolver propostas em nível de estudo preliminar. Serão premiadas três de cada edital e a equipe vencedora de cada um será contratada pelo governo para desenvolver e entregar o projeto completo ao município. O resultado será divulgado em 18 de julho.

O Iconicidades prevê a intervenção em espaços considerados simbólicos nas cidades e é custeado pelo governo estadual, como parte do Programa Avançar. A execução ficará por conta das prefeituras.

Em Rio Grande, que receberá a partir do dia 27 propostas para criar Ecoparque Turístico Molhes da Barra, o prefeito Fábio Branco (MDB) buscará parceria da iniciativa privada. Essa proposta se soma a outras duas em andamento na cidade, na Estação Ecológica do Taim e de revitalização do Porto Histórico.

Em São Leopoldo, a obra será executada com recurso próprio, informa o secretário de Cultura do município, Pedro Vasconcelos. Além da recuperação e restauro da Casa da Feitoria (que sofreu desabamentos parciais, o mais recente em 2019), a prefeitura prevê a construção de um espaço anexo, para abrigar áreas administrativas, auditório, espaço para oficinas e acervo. Isso fará parte do edital, que abre as inscrições em 11 de maio. Após, o município do Vale dos Sinos quer investir num parque cultural, na área que receberá o Museu do Imigrante, com iniciativas voltadas para a economia criativa.

O entorno também é ponto de destaque nos outros projetos. O edital de Santa Maria será lançado em 29 de abril e prevê a transformação do Clube dos Ferroviários em centro de artes e economia criativa, no que será um dos marcos do Distrito Criativo da cidade. O edital de Cachoeirinha sairá no dia 9 de maio e receberá propostas para a revitalização da Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez e do píer na Praça Ecoturismo Leonel de Moura Brizola, que formam o Centro Cultural Casa de Cultura, às margens do Rio Gravataí.

Pelotas vai instalar o Centro de Gastronomia Senac e o Memorial do Sal ao Açúcar no prédio da antiga sede do Banco do Brasil. Serão R$ 5 milhões de investimento da prefeitura na obra e o restante, estimado em R$ 7 mihões, virá de parceria com a Fecomércio/RS. O período de inscrições está aberto e segue até 9 de junho. "O conceito que está por trás do Iconicidades é de engajamento social, de estímulo da sociedade e de novas oportunidades a partir da ressignificação da paisagem urbana", aponta a prefeita Paula Mascarenhas.