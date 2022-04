Coca-Cola supera expectativas e tem lucro de US$ 2,78 bilhões no 1º trimestre

A Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 2,78 bilhões no primeiro trimestre de 2022, 24% maior do que o ganho de US$ 2,24 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (25). A multinacional norte-americana teve lucro ajustado por ação de US$ 0,64 no trimestre, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,58.

Já a receita da empresa teve expansão anual de 16% no primeiro trimestre, a US$ 10,5 bilhões, também acima da projeção do mercado, de US$ 9,08 bilhões. A gigante do setor de bebidas também previu que a suspensão de seus negócios na Rússia, em função da invasão da Ucrânia, reduzirá seu lucro por ação deste ano em US$ 0,04.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Coca-Cola tinha modesta alta de 0,38% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Agência Estado