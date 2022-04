Pagamento do IPVA 2022 chega à reta final para todas as placas a partir desta segunda

calendário de 2022 do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Na próxima segunda-feira (25)l, começa a etapa final do. Os proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento do imposto devem ficar atentos para os prazos de quitação conforme o número final da placa do veículo. Neste ano, diferentemente dos anteriores, todos os vencimentos ocorrem na última semana do mês de abril, garantindo maior prazo para a quitação do tributo.

Os veículos com placas de final 1 e 2 terão como data limite o dia 25, última segunda-feira do mês. Já os vencimentos dos números seguintes ocorrerão ao longo da semana, e encerram na sexta-feira (29).

O calendário de pagamento antecipado com descontos se encerrou no dia 31 de março. Quem optou pelo parcelamento do tributo em seis vezes, desde janeiro, segue com o calendário de parcelas aberto até junho.

O contribuinte que não pagar o tributo em dia, além de perder os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão (se tiver direito), terá multa de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto não pago, até o limite de 20%. Após a inscrição em dívida ativa, que ocorre após 60 dias em atraso, o débito sofrerá acréscimo de mais 5%.

Neste ano, a Receita Estadual adotou o Pix como forma de pagamento. Basta o cidadão consultar no site ou no aplicativo do IPVA/RS, no qual será gerado o QR Code, sendo possível efetuar o pagamento em mais de 760 Instituições relacionadas.

Devem quitar o IPVA todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2003, exceto os isentos em lei.

Vencimento conforme a placa do veículo:

Final 1 e 2 - até 25 de abril (segunda)

- até 25 de abril (segunda) Final 3 e 4 - até 26 de abril (terça)

- até 26 de abril (terça) Final 5 e 6- até 27 de abril (quarta)

até 27 de abril (quarta) Final 7 e 8 - até 28 de abril (quinta)

- até 28 de abril (quinta) Final 9 e 0- até 29 de abril (sexta)

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado