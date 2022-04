Justiça Federal libera R$ 1,9 bilhão para quitar atrasados de RPVs

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou R$ 1,91 bilhão para pagar atrasados de ações previdenciárias e assistenciais, tais como pedidos de revisão e de concessão de aposentadorias, pensões e auxílios-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No país, 122.413 beneficiários receberão o dinheiro neste lote mensal de atrasados, que contempla 96.574 processos ligados a benefícios previdenciários, como aposentadorias, ou assistenciais, como BPC (Benefício de Prestação Continuada).

A Justiça quita uma vez por mês os atrasados de até 60 salários mínimos (o correspondente a R$ 72.720, em 2022), que são chamados de RPVs (Requisições de Pequeno Valor). Para receber neste lote, a ordem de pagamento precisa ter sido dada pelo juiz no mês de março.

Aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS que ganham um processo judicial de revisão ou de concessão de benefício têm direito a atrasados, que são as diferenças devidas durante a espera da ação e em anos anteriores. No caso de revisões, por exemplo, o aposentado costuma ter direito às diferenças que deixaram de ser pagas nos cinco anos anteriores ao pedido de correção.

Cada tribunal define a data exata em que o dinheiro será liberado para saque, informou o CJF nesta quarta-feira (20). No caso do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi recebido, neste lote, R$ 514 milhões para quitar 29.231 processos de benefícios previdenciários e assistenciais, com 36.450 beneficiários.

As RPVs são liberadas em até dois meses após o processo chegar totalmente ao final. O pagamento dos valores é feito por meio do tribunal federal que atende o estado dos beneficiários.

Para saber se terá o dinheiro, o segurado deve conferir a liberação dos valores no site do TRF ao qual pertence. A consulta também pode ser feita com o advogado do processo, se houver.

Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou R$ 2,4 bilhões para um total de 178.866 processos, com 214.503 beneficiários. O valor total inclui processos que não estão relacionados a benefícios previdenciários e assistenciais. Os lotes mensais do CJF também contemplam processos de servidores federais em busca de diferenças salariais e outras verbas, por exemplo.