Juro maior nos EUA não deve evitar fuga da B3

A iminente aceleração no ritmo de alta do juro nos Estados Unidos deve ser insuficiente para provocar uma fuga de capital externo da B3, afirmam especialistas. Após vários meses de entrada de recursos internacionais, já são sete pregões com saída. Na quarta-feira (21), véspera do feriado de Tiradentes, o Ibovespa caiu 0,62%, a 114.343 pontos, enquanto o dólar à vista teve baixa de 1,02%, cotado a R$ 4,6204.

Dados da B3 mostram que a saída dos estrangeiros começou antes da virada do mês. Em 31 de março, os investidores estrangeiros retiraram R$ 7,150 bilhões, após correção na metodologia de publicação de informações do segmento de renda variável. Com isso, o montante registrado em 2022 foi reduzido de R$ 91,1 bilhões para R$ 64,1 bilhões. No dia 13 de abril, o investidor externo retirou R$ 322,166 milhões, elevando para sete o número de pregões de retirada, com o montante deste mês ficando deficitário em R$ 1,754 bilhão. Contudo, em seguida, (dias 14 e 18), houve ingresso. Ainda assim, em abril, deixaram a B3 R$ 101,908 milhões. No acumulado de 2022, porém, o saldo está positivo em R$ 65,226 bilhões.

Ainda que em milhões de reais, e não bilhões, as retiradas acendem uma luz amarela. Por ora, contudo, os analistas acreditam em redução moderada destes aportes.

"O Fed não deve atrapalhar o capital externo. Não deve ser um grande problema, só se a economia americana entrar em colapso, o que não está no cenário curto prazo, pelo menos. O Ibovespa pode ir a 130 mil pontos, dependendo do fluxo e das commodities", diz Joaquim Sampaio, portfólio manager e sócio da RPS Capital. "Se os preços das commodities caírem e o gringo parar, o fluxo pode morrer", pondera.

A expectativa de aceleração do juro americano vem após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) subir o tom, depois de aumentar os juros em 0,25 ponto porcentual, à faixa entre 0,25% e 0,50%, no dia 16 de março. "Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, elevando a taxa dos Fed Funds em mais de 25 pontos-base em uma reunião ou reuniões, o faremos", afirmou o presidente da instituição Jerome Powell, no dia 21 do mesmo mês.

"Desde a comunicação do Fed mais dura, o mercado está num ritmo de realização. A tendência com relação ao câmbio ficou mais leve e o Ibovespa retraiu", afirma Eduardo Carlier, gestor responsável pela estratégia de renda variável da AZ Quest. "Tende a ter uma pausa ingresso de capital externo. Talvez vejamos um atuação um pouco diferente de um fluxo generalizado para papéis de primeira linha como commodities e bancos, que se viu inicialmente", emenda.

Com perspectiva de enxugamento do balanço patrimonial pelo Fed, é "natural" que ocorra um enxugamento da liquidez, observa o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

"Claro que aqui tem uma taxa atrativa, mas o risco vai nessa direção. Um nível de 12,75% expectativa é que Selic suba 1 ponto em maio já é bastante atrativo e o Banco Central terá de olhar o outro lado atividade fraca, e não só inflação elevada", diz.