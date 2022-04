Governo do Estado avalia marcar reunião para discutir concessão de rodovias

O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), aproveitou que esteve nesta quarta-feira (20) no Palácio Piratini, acompanhando outras pautas, para tentar marcar uma reunião entre representantes do governo do Estado e lideranças municipais que fazem críticas à forma como foram concedidos 271,5 quilômetros de rodovias gaúchas. Uma das reclamações é quanto à localização e sobre os elevados valores (de R$ 6,85 a R$ 9,83) que serão cobrados nas praças de São Sebastião do Caí, Ipê, Farroupilha, Capela Santana, Carlos Barbosa e Flores da Cunha. Esses pedágios serão instalados nas rodovias ERS-122, ERS-240 e ERS-446.

Oliveira informa que conversou mais detalhadamente sobre o assunto com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. “Os prefeitos, as comunidades organizadas, querem que o governo os receba para tratar do tema e o secretário se comprometeu comigo de conversar com o governador. Ele me disse que vão receber o pessoal”, adianta o parlamentar. Ainda não foi definida uma data para esse encontro.

Indagado pela reportagem do Jornal do Comércio (JC) sobre a questão dos pedágios, o governador Ranolfo Vieira Júnior frisou que “essa situação não está 100% concreta”. “Nós estamos exatamente no momento em que a empresa que venceu o leilão (Consórcio Integrasul) apresenta seus documentos, depois, passadas todas essas formalidades, na hora devida vamos fazer a avaliação do conjunto como um todo”, afirma o governador.

Ele enfatiza que o espaço para o diálogo sempre vai existir, mas isso não quer dizer que haverá uma concordância quanto ao que for proposto. Vieira Júnior ressalta que está ciente da reclamação de alguns municípios quanto ao formato da concessão, porém acrescenta que foram feitas diversas reuniões com representantes das regiões envolvidas para tratar do assunto.