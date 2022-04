Consumo de energia elétrica do Rio Grande do Sul aumentou 3% no primeiro trimestre

O Brasil registrou o consumo de 68.095 megawatts médios de energia elétrica no primeiro trimestre de 2022, um avanço de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, o incremento foi de 3%.

O mês de março foi o que mais puxou o aumento no País nesse período, resultado da maior movimentação da economia interna, com a retirada das restrições para combate à pandemia de Covid-19 e de um cenário internacional favorável para exportações de setores como o petroquímico e de mineração.

Segundo dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o maior crescimento se deu no Ambiente de Contratação Livre (ACL), o chamado mercado livre, que abastece a indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo. Esse segmento utilizou 23.298 MW médios da eletricidade gerada no Sistema Interligado Nacional, 5,5% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado.

Por sua vez, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou mercado regulado, que atende pequenas e médias empresas, o comércio e as residências, consumiu 44.796 MW médios, recuo de 1,4% em relação aos três primeiros meses de 2021.

A CCEE monitora 15 áreas da economia que compram energia no mercado livre. Em relação ao mesmo período do ano passado e desconsiderando a migração de cargas, as maiores altas do primeiro trimestre foram registradas nos setores de serviços (15%), madeira, papel e celulose (13%) e químicos (7%). Entre os que mais reduziram a demanda, estão a indústria têxtil (-7%), manufaturados diversos (-3%) e extração de minerais metálicos (-2%).

No caso do ramo de serviços, a Câmara de Comercialização avalia que a alta se deu por conta da redução das restrições para movimentação em restaurantes, hotéis, shoppings e outros estabelecimentos, após o avanço da vacinação contra a Covid-19. Já entre os segmentos industriais, cresceram aqueles que se favorecem de um cenário externo de alta de preços, como é o caso da celulose e dos petroquímicos.

Na avaliação regional, o estado de Mato Grosso registrou o maior avanço no consumo de energia elétrica, de 9% no comparativo anual, seguido por Rondônia (8%) e Paraná (7%). Os maiores recuos foram no Piauí (-5%), Rio Grande do Norte e Paraíba, ambos com demanda 3% menor.