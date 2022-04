Impactos da insegurança jurídica no Estado e no país preocupam a OAB-RS

A insegurança jurídica foi destaque da palestra proferida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Leonardo Lamachia, durante a reunião-almoço Tá na Mesa promovido pela Federasul nesta semana. O advogado lembrou que o assunto é de interesse de toda a sociedade e preocupa porque sua presença afugenta investimentos do Estado e do país.

"Quando o Supremo Tribunal Federal, quando começa a mudar a jurisprudência e tomar decisões completamente antagônicas de um caso semelhante para outro em um curto espaço de tempo, ele acaba irradiando para o Brasil", destacou Lamachia. Segundo ele,, a falta de segurança jurídica traz preocupação, por exemplo, no cumprimento de contratos de diversos negócios. "Impacta no desenvolvimento econômico-social de uma nação", enfatizou o dirigente. Ele acrescenta que a função precípua dos tribunais é dar tratamento igual a casos iguais e é transmitir a segurança jurídica a partir de suas decisões.

Em sua palestra, Lamachia falou do papel da OAB-RS em defesa da advocacia e da sociedade. Ele detalhou sobre a estrutura da OAB-RS, bem como destacou o crescimento da entidade ao longo dos seus 90 anos de atividades e como ela está estabelecida atualmente. "Hoje, nós temos 106 subseções, e uma ação institucional muito efetiva e de estrutura aqui em Porto Alegre para atendimento dos advogados", lembrou. Lamachia também comentou sobre a ação cidadã da OAB-RS, que está preocupada com a advocacia, mas tem ações em defesa da sociedade e tratam, por exemplo, da vigilância em relação à carga tributária. "Uma abordagem também é a tabela do Imposto de Renda (IR) e que é uma verdadeira vergonha no Brasil", disse, referindo-se à defasagem da tabela do IR. "Aqueles que menos ganham são os mais prejudicados pela não atualização."

O dirigente aproveitou para explicar que a OAB-RS conta com 65 comissões temáticas de assuntos específicos. "Quando os temas chegam à OAB-RS são distribuídos para comissões específicas. Deveremos criar mais cinco comissões e deveremos chegar até o final da gestão (2022-2024) com um total de 70", informou. Entre as novas comissões demandadas está uma voltada para as startups. "A OAB-RS vai participar do South Summit e terá um espaço lá. Nós já temos uma comissão de Tecnologia da Informação (TI), mas está em estudo entre manter uma só para startups e outra para tecnologia", informa.