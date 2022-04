Feiras do Peixe têm vendas de 297 toneladas em Porto Alegre

As feiras do peixe de Porto Alegre finalizaram a semana retomando números das edições anteriores à pandemia. Em 2022, o os feirantes dos eventos comercializaram 297,35 toneladas de peixe na Capital gaúcha. Os números foram divulgados pela Appesul e Colônia de Pescadores Z5.

A 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre, realizada no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico da Capital, comercializou 286,5 toneladas de peixes, pescados e frutos do mar. Na 20ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga, o resultado foi de 10,8 toneladas, enquanto na 10ª Feira do Peixe no Extremo Sul em Belém Novo, as vendas foram de 550 quilos.

As feiras cumpriram o objetivo de retornarem aos patamares da festividade de antes da pandemia de Covid-19. No ano passado, após um 2020 sem serem realizadas devido ao protocolos de segurança sanitária contra o coronavírus, apenas 51 toneladas de pescados foram vendidas. Em 2019, o resultado foi de cerca de 370 toneladas.

Um público expressivo compareceu nas três feiras, que receberam por volta de 280 mil visitantes e o preço médio praticado foi de R$32,50 por quilo.