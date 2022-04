Morre Lory Ignacio da Silva, um dos fundadores da Calçados Bibi

A Bibi comunica com pesar o falecimento de Lory Ignacio da Silva, aos 86 anos, na tarde dessa quinta-feira, 14 de abril. Ao lado de Albino Eloy Schweizter, as famílias Kohlrausch e Ignacio da Silva vem desenvolvendo uma trajetória de sucesso na Bibi, que está na terceira geração da sucessão familiar.

A atual presidente é Andrea Kohlrausch, neta de Albino, que atua ao lado dos filhos de Lory, Rosnei Alfredo da Silva, como diretor administrativo e financeiro; e Rosnaldo Inácio da Silva, como diretor de competitividade. “Com o falecimento do Sr. Lory Ignacio Silva, a Calçados Bibi perde um entusiasta do empreendedorismo e conselheiro, que serviu de exemplo e inspiração para todas as equipes, em diferentes áreas, por seus valores e amor pela empresa”, revela a presidente da marca.

Na Bibi, as mudanças começaram depois de cinco anos do início das atividades. Lory Ignacio da Silva, que estava na empresa desde o primeiro dia da fundação e cuidava da modelagem dos produtos, passou a integrar o quadro societário da empresa. O modelista era o profissional responsável por desenhar os modelos, experimentar os materiais e desenvolver técnicas de produção.

Naquela época, não havia cursos profissionalizantes e os macetes do ofício ficavam restritos a um grupo de 10 profissionais em todo o Vale do Rio dos Sinos. Lory contribuiu de forma efetiva para o desenvolvimento dos modelos e calçados da Bibi ao longo dessa trajetória de sucesso, fazendo história na criação de calçados infantis. Ele deixa dois filhos, duas noras, três netos e a esposa.