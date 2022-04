Ouro fecha em queda, mas acumula ganhos na semana, de olho em BCE e dólar forte

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda na sessão desta quinta-feira (14), mas acumulou ganhos na semana mais recente. Depois de cinco sessões em alta, analistas apontam para a realização de lucros no metal precioso. No radar dos operadores, esteve a decisão do Banco Central Europeu (BCE) e o fortalecimento do dólar ante rivais.

O ouro para junho encerrou a sessão com baixa de 0,49%, a US$ 1.974,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Desde a última sexta-feira, porém, o metal acumulou ganho de 1,72%.

Analista da Oanda, Edward Moya avalia que a realização de lucros atingiu o preço do ouro nesta quinta-feira, à medida que o dólar se fortaleceu após decisão do BCE - considerada dovish pelo economista. Ele aponta ainda para a venda de títulos públicos depois de falas hawkish por dirigentes do Federal Reserve (Fed) e uma nova rodada de dados macroeconômicos "que sugere que a inflação começa a pesar sobre o sentimento do consumidor".

O TD Securities, por sua vez, observa que as saídas do mercado do ouro têm sido escassas. "Os participantes estão felizes em manter alguma opção contra o plano declarado do Fed em meio a preocupações de crescimento econômico", afirma.

Já o Commerzbank acredita que a maior busca pelo metal precioso, considerado uma proteção contra a inflação, se dá com as notícias sobre a guerra. "A Rússia parece estar preparando uma grande ofensiva no Leste da Ucrânia. Isso está gerando demanda considerável pelo ouro como porto seguro".