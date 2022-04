Bares e restaurantes seguem operando com dificuldades no Rio Grande do Sul

tendência observada ao longo da pandemia Seguindo a, restaurantes e bares do Rio Grande do Sul permanecem operando com dificuldades e à espera da recuperação econômica. De acordo com levantamento divulgado pela Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), 47% dos empreendedores do setor têm parcelas do Simples Nacional em atrasos e, desse total, 22% afirmaram não ter como resolver as dívidas até 29 de abril, prazo final para adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp).

“A situação do Simples acaba sendo uma das maiores preocupações, pois muitos não têm mais ao que recorrer para manter seus negócios. O endividamento já está posto e isso fragiliza muito o setor. Nós sofremos muito com a pandemia e nessa linha veio a inflação, aumento do combustível, os empréstimos que precisam ser pagos e negociações com fornecedores”, detalha Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no RS.

O cenário do segmento também foi prejudicado pelo término das operações do Uber Eats no Estado, o que tem dificultado as operações de delivery, concentradas em apenas uma plataforma de entrega. Segundo a entidade, dois terços dos estabelecimentos gaúchos utilizam delivery, sendo que 41% deles começaram a oferecer o serviço após o início da pandemia. Pela pesquisa, 73% dos estabelecimentos utilizam as plataformas de entrega.

“Infelizmente, ainda são muitos trabalhando no prejuízo e lutando com as vendas de delivery através de um único aplicativo, visto que a saída da Uber Eats concentrou o poder na mão de uma única plataforma”, explica a presidente da Abrasel.

A pesquisa apontou ainda que 34% dos estabelecimentos fecharam o mês de janeiro no prejuízo. Em fevereiro, no entanto, 51% afirmam ter obtido resultados melhores do que no mesmo período de 2021.

Sobre as entregas, 68% dos empreendimentos relataram que operam com esquema de entrega, contra 24% que não fazem e outros 8% que já fizeram, mas deixaram de ter o serviço. Entre os estabelecimentos que têm delivery, 41% passaram a fazer entregas após o começo da pandemia.