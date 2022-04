Porto de Rio Grande registra melhor primeiro bimestre da história

O complexo portuário de Rio Grande teve o melhor primeiro bimestre da história. Com um crescimento de 35,76% em relação ao mesmo período do ano passado, os portos públicos somados aos terminais arrendados movimentaram quase 6,54 milhões de toneladas. O aumento é ainda mais expressivo ao se considerar que os portos da região já vêm de um ano recorde, ao movimentarem mais de 47,6 milhões de toneladas em 2021.

Ainda assim, há capacidade para crescer mais em Rio Grande. “Nós temos que dar escala para um único porto”, defende Fernando Estima, diretor superintendente dos Portos RS. “A chance de sermos mais competitivos é focar. As nossas distâncias territoriais no Estado não são o que atrapalha. O que atrapalha é ficar dividindo demasiadamente”, afirmou Estima.

Segundo ele, hoje, há equiparação fiscal entre os três estados do Sul do Brasil, o que permitiria que as empresas importadoras gaúchas possam adquirir insumos de fora do País de maneira mais barata no próprio Estado.

“Todos os produtos que são importados no Rio Grande do Sul têm a mesma base tributária de Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). Não era bem assim, mas agora é. Nós podemos e devemos estimular que as empresas gaúchas que dependam de insumos - algumas certamente transferiram operações para SC - se reposicionem no RS””, disse Estima.

Para o diretor, existe uma subutilização da oferta de meios de transporte no Rio Grande do Sul. “Hoje, o serviço é oferecido de ‘porta a porta’. Você pega o contêiner de caminhão na indústria, leva até Triunfo, bota na hidrovia, leva para o terminal de contêineres e exporta para onde quiser. Precisamos usar mais esse serviço, que já está disponível. O terminal principal, que é o marítimo, pode movimentar até 1 milhão de toneladas, e estamos operando em 700 mil. Tem margem para crescer”, afirmou.

“A gente tem uma infraestrutura natural fantástica”, corroborou Paulo Bertinetti, diretor-presidente do Tecon Rio Grande, que controla o terminal de contêineres. “Só que todo gaúcho que é empreendedor foi para SC e se estabeleceu em Itajaí. Eles deram todas as benesses possíveis e fizeram guerra fiscal com o Brasil inteiro. Nós levamos anos para aprovar um projeto de isonomia fiscal para os estados do Sul e o mercado gaúcho não acredita nisso”, destacou ele.