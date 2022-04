Fórum da liberdade debate limites para a liberdade de expressão

Há, sim, limites para a liberdade de expressão - e isso foi explanado no Fórum da Liberdade, espaço onde a defesa de limitações é rara. “A verdade é que há limites e nem estou falando de lei, mas da própria filosofia”, disse o palestrante Gustavo Maultasch, PhD em Administração Pública pela Universidade de Illinois.

O objetivo da palestra realizada nesta terça-feira (12) era justamente provocar a troca de ideias acerca de uma pergunta: “há limites para a liberdade de expressão?”. Segundo ele, a liberdade de expressão não pode ser usada em alguns pretextos, como para encomendar um crime, incitar a violência, ou para falar obscenidades em frente a crianças, ou para ameaças e difamações, por exemplo.

Contudo, ele defende que deve existir uma forma de conduta para praticar essas limitações à liberdade de expressão. “Os limites têm que ser impostos de forma neutra para todo mundo. Não podem ser direcionados somente para determinado grupo”, disse Maultasch.

No mesmo painel, Rodrigo Marinho, mestre em Direito Constitucional e diretor legislativo do partido Novo na Câmara dos Deputados, criticou firmemente o inquérito das Fake News, atualmente em andamento no Superior Tribunal Federal.

“O que o STF faz hoje é violar a liberdade de expressão”, afirmou Marinho. Para ele, o ministro do Supremo Dias Toffoli interpreta o que são as notícias falsas com objetivo de se defender de acusações contra ele próprio, ministro e o Tribunal. “Esse senhor, para se defender, cria uma ideia muito clara de fake news. Ele utiliza o regimento do STF, que diz que, se houver crimes dentro do Supremo, pode abrir inquérito. Eles interpretaram que tudo que se falar contra ministros do Supremo, pode se abrir inquérito. O inquérito foi aberto de ofício sem qualquer participação do Ministério Público”, acusa o diretor legislativo do partido Novo.

Na esteira das notícias falsas e na liberdade de expressão, a jornalista Madeleine Lacsko, especializada em cidadania digital, afirma que é importante, neste processo, a diferenciação de fato, opinião e sentimento. “O fato é objetivo e verificável. A opinião é quando você emite um parecer de caráter laudatório sobre fatos que você conhece e foi treinado para analisar. E o sentimento é o que você sente e tem todo o direito de expressar”, afirma Lacsko.

De acordo com o membro sênior do Centro Europeu de Economia Política Internacional, Johan Norberg, que participou de forma online do Fórum, a liberdade de expressão - no caso, a falta dela - é um dos fatores que possibilita, por exemplo, a invasão russa na Ucrânia. “Por que Vladimir Putin está em guerra contra a Ucrânia? Ele faz isso porque tem uma certa ambição nostálgica acerca da Rússia soviética e uma nação leste-europeia eslava prova de que a democracia liberal funciona, mas também faz isso por outra razão: pelo vácuo de liberdade de expressão na Rússia atualmente, por causa da impossibilidade de discordar do regime dele no momento”, afirma Norberg.