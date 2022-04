Ouro fecha em alta, puxado por queda dos rendimentos dos Treasuries após CPI

O contratos mais líquido do ouro fechou em alta nesta terça-feira (12), em uma sessão na qual o metal foi impulsionado por um recuou nos rendimentos dos Treasuries. O movimento ocorreu seguindo a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março nos Estados Unidos, e que apresentou resultados que levaram a uma interpretação de que o avanço da inflação no país pode estar chegando perto do pico.

O ouro para junho encerrou a sessão com valorização de 1,43%, a US$ 1.976,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, os preços do ouro subiram à medida que os rendimentos dos Treasuries caíram após um relatório de inflação mais frio do que o esperado, e que poderia sinalizar que o pico está em vigor. "Os principais aumentos de preços estão desacelerando e os investidores esperam que isso possa significar que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode não precisar manter uma postura monetária agressiva além do verão."

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou nesta terça que projeções, inclusive do Fed, mostram que a inflação nos Estados Unidos vai moderar até o final do ano.