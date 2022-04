Fórum da Liberdade abre segundo dia com debate sobre lucro e sustentabilidade

O segundo e último dia do Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, abriu com mais uma pauta polêmica no mundo dos negócios: a agenda ESG. Mediado pelo jornalista Eduardo Affonso, o painel “Lucro e sustentabilidade são compatíveis?”, realizado nesta terça-feira (12), foi protagonizado pelo jornalista e escritor, Leandro Narloch, o CEO e co-fundador da Urban Farmcy, Tobias Chanan, e o filósofo, economista e CEO do Conscious Capitalism, o norte-americano Alexander McCobin.

O executivo de um dos mais conhecidos restaurantes plant-based da capital gaúcha iniciou o debate com uma indagação: “Você é livre para escolher? Ou seja, uma oferta de produtos e serviços sem transparência sobre como interage com a nossa vida, nossa saúde, nossa sociedade e com o que vivemos possibilita, efetivamente, a liberdade de escolha? Possibilita escolhas para os clientes?”, questionou Chanan. A pauta da transparência por parte das organizações foi defendida por ele consistentemente ao longo da conversa.

Chanan foi seguido de Narloch, autor do "Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil", que destacou o conceito de "sustentabilidade". O jornalista introduz a questão mencionando que a noção popular é "que o 'sustentável' é o 'orgânico'. Mas, pra mim, sustentável é menos recursos, menos impacto ambiental para produzir mais".

Ele exemplifica o argumento ao trazer os prédios de Camboriú (SC), que formam sombras na beira da praia devido ao tamanho. Segundo Narloch, as grandes edificações têm menor impacto ambiental do que diversas casas produziriam, caso os substituíssem.

"A gente precisa arranjar formas de produzir mais e ter mais consumo com menos impacto e menos uso de recursos. Para mim, isso é inovação e tecnologia", afirma o escritor.

O convidado internacional, McCobin, iniciou a fala ao abordar o capitalismo consciente, movimento que ele caracteriza por determinados princípios — ter um propósito maior e entender a "natureza fundamentalmente humana do capitalismo", por exemplo. Para ele, sustentabilidade e lucro não só têm compatibilidade, como apresentam uma "conexão necessária" para o futuro do sistema capitalista.

"Foi só com o advento do capitalismo (...) que nós começamos a enxergar uma mudança significativa na maneira como interpretamos o que negócios podem ser, senão fundamentalmente uma transação de valor por valor, na qual uma pessoa cria algo que exigirá algo de valor, e troca com outra pessoa por algo mais valioso", explica McCobin. Ele que o capitalismo criou um sistema em que as pessoas se beneficiam ao oferecerem o que a sociedade julga valioso, ressaltando que a ideia de "valor" vai além do lucro - pode ser, também, a sustentabilidade.

ESG: fenômeno espontâneo ou imposto 'de cima para baixo'?

Os painelistas foram questionados pelo público sobre a origem do movimento ESG — do inglês, a sigla remete a práticas de sustentabilidade (environmental), social e governança (governance) adotadas nas empresas. A dúvida é: seria um fenômeno social impulsionado por consumidores conscientes ou uma agenda imposta por negócios, governos e agências interessadas?

Narloch afirmou que a questão traz a problemática da função de uma empresa. Segundo ele, corporações da bolsa de valores precisam responder aos acionistas — contudo, o autor destacou que “na maior parte das vezes” o lucro ajuda, mesmo que nem sempre seja o caso.

Por outro lado, Chanan considera que não se pode contar apenas com a ética de quem está no topo. “Se não houver uma valorização de empresas alinhadas a práticas mais sustentáveis, isso vai ficando cada vez mais distante e à mercê da iniciativa e da intenção do próprio empreendedor”, ressaltou.

Já McCobin trouxe uma perspectiva otimista: “nós temos uma escolha. Isso pode ser um sistema imposto ‘top-down’, no qual negócios respondem ao que é imposto a eles, ou pode ser social, realmente motivado por todos os envolvidos na economia — compradores, negócios, líderes, trabalhadores, consumidores, investidores e outros players dizendo ‘este é o futuro que eu quero, isto é o que valorizamos e nós vamos apoiar negócios que atuam dessa forma e não apoiar negócios que não o fazem’ — e, através da pressão voluntária, criar um mundo mais sustentável e melhor”, disse.

Fome e distribuição de alimentos

Os convidados ainda abordaram a problemática da produção de alimentos e a fome no mundo. Estudos já comprovam que há comida suficiente para erradicar a fome, mas não há distribuição igualitária de insumos para que isso ocorra. A audiência perguntou, então, onde o capitalismo falha nesse sentido.

O questão resultou em uma resposta controversa por parte de Narloch: “A parcela de pessoas passando fome despencou nos últimos anos. (...) É comida demais, mas é comida de baixa qualidade. Mas esse é um problema chique, né? É tipo falar ‘poxa, estou cansado de ir para Paris. Não aguento mais ir para Paris. Cansei de voar em primeira classe para Paris’. É um problema, talvez de fato seja um problema para alguém, mas é um problema bom. No mundo todo, em vários países, o grande problema hoje a respeito das pessoas mais pobres é o excesso de comida — é a obesidade. E que bom que a gente tem um problema como esse.”

O jornalista trouxe uma série de dados para amparar os argumentos trazidos no painel. Contudo, Narloch é alvo de críticas por historiadores com relação às obras de sua autoria, principalmente o "Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil", no qual é acusado de utilizar informações de fontes confiáveis para sustentar uma narrativa incorreta e distorcer fatos históricos.

Chanan concordou, em parte, com a fala do escritor. "Acho que tem um problema logístico de distribuição, mas acho que hoje o tema está muito mais ligado ao excesso do que à escassez", acrescentou.

"Na verdade, nós vamos ver o fim da pobreza absoluta ainda em nossas vidas. Nós vemos um declínio contínuo ao longo das últimas décadas, inclusive, devido às novas tecnologias e a incrível produção de comida que antes não existia", afirmou McCobin. Ele ainda destacou a eficiência da cadeia de suprimentos atualmente e atribuiu as inovações ao capitalismo.