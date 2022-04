BRDE lidera ranking nacional em operações com recursos do BNDES

Com um total de R$ 671,7 milhões em operações aprovadas no primeiro trimestre deste ano, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aparece nas primeiras posições no ranking nacional na utilização de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Líder entre todas as instituições que operam em parceria com o banco federal na Região Sul, incluindo instituições comerciais e cooperativas de crédito, o BRDE ocupa também a primeira posição em todo o país como agente financeiro do programa BNDES Automático, que financia investimentos fixos.

Na classificação geral em operações aprovadas junto ao BNDES, entre janeiro e março, o banco aparece em segundo lugar, ficando atrás apenas do Bradesco (R$ 1, 4 bilhão), mas à frente de instituições como Itaú, Santander, Sicredi, Banco do Brasil e Banrisul. Neste período, o BRDE soma 5.728 operações aprovadas junto ao seu principal parceiro de funding.

“Trata-se de um desempenho operacional muito forte e que demonstra o quanto o banco está atento aos desafios neste momento de retomada, auxiliando as empresas mais afetadas pela pandemia com capital de giro, mas atuando com força em projetos estratégicos, com forte impacto na geração de emprego e renda”, salientou a diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos. Dos R$ 4,1 bilhões de financiamentos aprovados pelo BRDE no ano passado, o BNDES respondeu por 59,5%.

Do total das operações já aprovadas pelo banco nacional, perto de R$ 566 milhões são para pessoas jurídicas, destacando-se as linhas de crédito destinadas a construção, ampliação de unidades e modernização (BNDES Automático).

“Ao atuarmos fortemente na Região Sul nos tornamos um banco com relevância nacional, o que mostra o acerto de atuarmos em colaboração nas duas pontas, tanto na captação de fundos, como em fazer esse crédito chegar lá na ponta por meio das cooperativas parceiras”, frisou a diretora.

Pelo ranking do primeiro trimestre com recursos aprovados pelo BNDES, o BRDE aparece na segunda posição nacional em termos de repasses dos programas agrícolas do governo federal. O banco também ocupa o segundo lugar geral quando o quesito é financiamento para pequenas empresas, puxado em especial pelo programa Juro Zero RS. Por meio do programa que tem os juros do financiamento bancados pelo governo gaúcho, o BRDE já contabiliza mais de 3 mil contratações desde que foi lançado, há dois meses, o que representa R$ 178,5 milhões disponibilizados para empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais (MEIs).