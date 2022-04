Cidade Empreendedora oferece cursos de capacitação gratuitos

Micros e pequenos empresários de Porto Alegre poderão participar de cursos de capacitação gratuitos a partir deste mês. Através do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae-RS, um cronograma de oficinas, aulas, palestras e workshops começam a ser oferecidos a partir desta segunda-feira (11), de forma presencial ou virtual. Serão mais de 20 atividades com 650 vagas disponíveis.

O programa tem como objetivo fomentar o ambiente de negócios e traz cursos desenvolvidos para empreendedores, principalmente ligados ao programa Mais Crédito, de microcrédito da prefeitura da Capital. “Esta parceria é extremamente importante para oferecer educação e qualificação aos empreendedores para que, assim, possam investir em seus negócios com conhecimento de importantes áreas para o crescimento da empresa”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone.

Os três primeiros cursos serão oficina In-Book Vendas, a capacitação Boas Práticas para os Serviços de Alimentação e a palestra Sensibilização do MEI. A primeira está marcada para esta segunda-feira (11) e abordará o processo de vendas na atualidade. No dia 19 de abril, em formato virtual, acontece a palestra, que visa a esclarecer os principais assuntos acerca da figura do microempreendedor individual. A capacitação em Boas Práticas para os Serviços de Alimentação, que começa no dia 25 de abril, vai ensinar desde a legislação vigente na área até como reconhecer doenças provocadas por contaminantes alimentares, explicando as melhores práticas para preparar e manipular alimentos.

“Os cursos complementam a estratégia da prefeitura de oferecer microcrédito aos empreendedores de Porto Alegre. A expertise do Sebrae-RS na gestão de empresas vai levar mais conhecimento para que pequenos empresários e pessoas que queiram empreender possam ter mais condições de se manter ativos no mercado”, afirma Tangriane Forest, analista de articulação territorial da gerência Metropolitana do Sebrae RS.

As inscrições podem ser feitas pelo site e informações podem ser obtidas pelo email [email protected]

Porto Alegre assinou sua adesão ao programa Cidade Empreendedora em dezembro de 2021. A capital gaúcha conta com um cronograma de ações a serem realizadas ao longo de 20 meses em quatro eixos prioritários: liderança, desburocratização, compras governamentais e educação empreendedora. Especificamente para Porto Alegre ainda serão trabalhados dois eixos complementares personalizados: programa municipal de microcrédito e atendimento empresarial.

Capacitações do Cidade Empreendedora em Porto Alegre

Abril

11/04 - 9h às 13h - Oficina In-Book Vendas (25 vagas)

19/04 - 19h - Palestra on-line de Sensibilização do MEI (45 vagas)

25 e 26/04 - 8h às 16h - Capacitação em Boas Práticas para os Serviços de Alimentação (25 vagas)

Maio

9 a 12/05 - 18h às 22h - Curso para Participação em Compras Públicas (25 vagas)

16 e 17/05 - 8h às 12h - Workshop Controles Financeiros - Pratique Gestão na Prática (25 vagas)

23 e 24/05 - 12h às 16h - Workshop Preço de Venda - Pratique Gestão na Prática (25 vagas)

Junho

7/06 - 9h às 13h - Oficina de Acesso a Crédito (Presencial - 30 vagas)

20 e 21/06 - 8h às 16h - Capacitação em Boas Práticas para os Serviços de Alimentação (25 vagas)

Julho

11 e 12/07 - 8h às 12h - Workshop Atitude Empreendedora - Pratique Gestão na Prática (30 vagas)

25 a 28/07 - 18h às 22h - Curso para Participação em Compras Públicas (25 vagas)

Agosto

9/08 - 14h - Palestra online de Sensibilização do MEI (45 vagas)

15 e 16/08 - 19h às 22h - Oficina de Acesso a Crédito (Online - 45 vagas)

24 e 25/08 - 12h às 16h - Workshop Controles Financeiros - Pratique Gestão na Prática (25 vagas)

31/08 e 1º/09 - 8h às 12h - Workshop Preço de Venda - Pratique Gestão na Prática (25 vagas)

Setembro

12 e 13/09 - 12h às 16h - Workshop Atitude Empreendedora - Pratique Gestão na Prática (30 vagas)

27/09 - 12h às 16h - Oficina de Acesso a Crédito (Presencial - 30 vagas)

Outubro

10/10 - 12h às 16h - Oficina Protipe: Canais de Vendas e Relacionamento (25 vagas)

24 a 27/10 - 18h às 22h - Curso para Participação em Compras Públicas (25 vagas)

Novembro

7/11 - 9h às 13h - Oficina In-Book Vendas (25 vagas)

8/11 - 9h às 13h - Oficina In-Book - Comunicação e Liderança (25 vagas)

28 e 29/11 - 8h às 16h - Capacitação em Boas Práticas para os Serviços de Alimentação (25 vagas)

Dezembro

12 e 13/12 - 19h às 22h - Oficina de Acesso a Crédito (On-line - 45 vagas)