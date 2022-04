Prefeitura lança consulta pública sobre desestatização da Carris

consulta pública Está aberta apara concessão do bloco de linhas operadas pela Companhia Carris Porto-Alegrense, associada à desestatização da companhia. O edital que comunica a coleta de informações de interessados em participar do processo de concorrência foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) dessa sexta-feira (8) pela Secretaria Municipal de Parcerias (SM), conforme informações divulgadas no portal da prefeitura de Porto Alegre.

Os contratos e anexos, minutas do edital e os documentos complementares de apoio serão disponibilizados a partir desta segunda-feira (11), no site da secretaria. Eventuais comentários, contribuições e sugestões dos interessados devem ser encaminhados, por meio de correspondência dirigida, incluindo o formulário de contribuições, até 11 de maio de 2022.

Segundo a secretária Ana Pellini, a prefeitura está disponibilizando a minuta do edital de concessão da Carris para obter sugestões de todos interessados com objetivo de melhorá-lo. "Queremos ter o melhor e mais completo edital possível”, afirma Ana.

A consulta é destinada a colher manifestações sobre a minuta de edital, contratos e demais anexos para a concorrência pública, de âmbito internacional, do tipo maior valor, tendo como finalidade a concessão dos serviços de operação das linhas da bacia transversal do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre, associado à alienação das ações ordinárias e preferenciais da Carris.