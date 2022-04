Fórum da Liberdade abre na próxima semana em Porto Alegre

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE), entidade promotora do Fórum da Liberdade, espera a participação, presencial e virtualmente, de mais de 20 mil pessoas na 35ª edição do evento, que ocorre na próxima segunda e terça-feira (11 e 12) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.

A entidade, após ter dado ênfase ao formato online com a pandemia, registou em 2021, um número de 17 mil inscritos e agora com a modalidade híbrida, quer a retomada das pessoas no Fórum. De acordo com Gabriel Torres, presidente do IEE, o presencial ajuda também na promoção do networking com os participantes e palestrantes.

Neste ano, entre os destaques da programação estão: Niall Ferguson, considerado uma referência mundial em temas como geopolítica, história econômica, civilizações e liberdade de expressão; John Cochrane, economista norte-americano, especializado em política monetária e teoria fiscal do nível de preços; e, Melissa Chen, editora colaboradora do The Spectator, onde seus escritos se concentram na postura autoritária cada vez mais agressiva da China e nos abusos dos direitos humanos, além de cofundadora e diretora administrativa da Ideas Beyond Borders.

Os organizadores do Fórum da Liberdade também estão trazendo para o debate pessoas que também pensam de modo diferente, como Leandro Narloch, jornalista e mestre em Filosofia pelo Birkbeck College, de Londres. É atual colunista da Folha de S. Paulo.

O tema deste ano é "Você é Livre para Discordar?". O objetivo principal é conhecer as ideias sobre o assunto a partir da análise de estudiosos, empreendedores, representantes públicos e influenciadores nacionais e internacionais.

"O Fórum servirá para analisar as restrições que têm sido impostas a opiniões dissonantes, seja nas mídias sociais e em relações individuais, seja nas organizações privadas ou nas instituições públicas", cita o presidente do IEE.

Durante o evento, também está prevista a realização do tradicional debate dos pré-presidenciáveis nas eleições deste ano. Apesar do quadro eleitoral ainda não estar totalmente definido, o Fórum da Liberdade tem confirmada a participação do jurista, ex-magistrado e professor de Direito Brasileiro, Sergio Moro; Luiz Felipe d'Avila, cientista político e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard.

Na segunda-feira (11), das 11h às 14h, tem o almoço oficial de abertura do Fórum da Liberdade na Associação Leopoldina Juvenil, na rua Marquês do Herval, 280. (Participação presencial é exclusiva para compradores FL VIP, com transmissão ao vivo na plataforma Yazo (https://forumdaliberdade.yazo.com.br/) para todos os participantes. O Fórum da Liberdade, na segunda-feira, vai ter programação das 14h às 21h e na terça-feira, das 10h30min às 21h, no Centro de Eventos da Pucrs, no prédio 41, na avenida Ipiranga, 6.681.

Os ingressos terão três categorias: o Standard no valor de R$ 209,90, o Premium, que permite uma localização diferenciada na plateia, no valor de R$ 499,90 e o VIP, que dá acesso ao almoço no Leopoldina Juvenil, no valor de R$ 999,90. O evento concede Certificado de 30 horas Complementares para estudantes universitários. Para saber mais sobre o Fórum da Liberdade o endereço na Internet é: https://forumdaliberdade.com.br/.

