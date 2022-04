Ouro fecha em alta, apoiado pela busca por segurança com guerra na Ucrânia e Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira (7). Apesar de ser pressionado pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries, o metal, considerado um porto seguro, conseguiu se manter em alta devido à continuidade dos riscos geopolíticos, na esteira da guerra na Ucrânia. Além disso, para analistas, diante da perspectiva de um Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mais hawkish, investidores vendem ações e podem estar migrando para o ouro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega para junho encerrou a sessão em alta de 0,80%, a US$ 1.933,80 a onça-troy.

Segundo Edward Moya, da Oanda, o ouro começa a ver fluxos de refúgio, já que os investidores vendem ações com medo de que o Fed seja muito mais agressivo com o aperto da política monetária. Hoje, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, afirmou que "se inclina" a apoiar uma alta de 50 pontos-base nos juros na reunião de maio. Falando após evento, ele disse que o Fed precisa agir "inequivocamente" para elevar os juros.

Além disso, para Moya, os riscos geopolíticos forneceram suporte ao ouro e, se a próxima rodada de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia for contundente, o metal pode ter um rali significativo. "Dado que os rendimentos dos Treasuries basicamente dobraram nos últimos meses, o ouro permanecer acima do nível de US$ 1.900 é bastante impressionante. À medida que a recessão se aproxima e o debate sobre qual erro pode ser cometido pelo Fed, o ouro deve começar a ver fluxos constantes nos próximos meses", diz o texto.