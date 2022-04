Melnick Day acontece neste sábado em formato presencial

A Melnick promove neste sábado (9) a 11ª edição do Melnick Day, principal evento da empresa, que volta ao formato presencial após dois anos acontecendo inteiramente online. As novidades previstas para 2022 foram comunicadas a corretores e parceiros, em convenção na Sogipa. O Melnick Day será realizado na sede da empresa (rua Carlos Trein Filho, 551, bairro Auxiliadora).

Serão mais de 1,6 mil unidades ofertadas com valores e condições diferenciadas de aquisição - envolvendo apartamentos, casas, salas, lojas e hotel em diversos bairros de Porto Alegre e Canoas, com a participação de mais de 30 empreendimentos, desde projetos mais econômicos até opções de alto padrão no mercado imobiliário. Entre as grandes novidades deste ano, essa será a primeira edição do evento em que clientes poderão efetivar o pagamento de imóveis até 100% em criptomoedas (como Bitcoin e Ethereum), uma opção inédita no Rio Grande do Sul, possibilitada a partir da parceria da Melnick com o Mercado Bitcoin, maior exchange de criptoativos da América Latina.

Realizado desde 2012, o Meday - como é popularmente conhecida a iniciativa entre o setor - envolve diversas imobiliárias e já somou até hoje mais de R$1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV). Em 2021, foram R$153,4 milhões em vendas e mais de 300 unidades comercializadas. Mais informações sobre o evento e os empreendimentos disponíveis podem ser obtidas no site https://melnick.com.br/melnickday.