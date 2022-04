Trabalhadores esquecem R$ 523 milhões no PIS/Pasep

Mais de R$ 523 milhões do PIS/Pasep referentes a 2020 ainda não foram sacados e ficarão disponíveis até 29 de dezembro. No total, 561 mil trabalhadores deixaram de retirar o abono salarial, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Do total que não sacou os valores conforme o calendário oficial de liberações, 71% são de servidores públicos e militares, que recebem o Pasep pelo Banco do Brasil. Os trabalhadores elegíveis do setor privado têm o mesmo prazo para sacar o PIS, pela Caixa Econômica Federal.

Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, em 2020, está cadastrado no programa ou no Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) há pelo menos cinco anos - ou seja, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter ocorrido em 2015 ou antes. Também preisa ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no ano-base, o que corresponde a R$ 2.090, considerando-se o salário mínimo de R$ 1.045,00 vigente em 2020 e teve seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Rais ou no eSocial

O Ministério do Trabalho e Previdência começou a receber, na terça-feira, os recursos administrativos de quem não foi habilitado, mas entende que tem direito a receber o abono. É necessário enviar um email para [email protected] , trocando o trecho "uf" pela sigla do estado de residência. Para quem é de São Paulo, o email é [email protected] , por exemplo.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 320 mil trabalhadores não sacaram os valores do abono do PIS/Pasep referentes a 2019, acumulando R$ 208 milhões que ainda estão disponíveis. A retirada, no entanto, só poderá ser feita após a liberação de um sistema por parte do governo, o que ainda não ocorreu.