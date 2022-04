Renda média atinge mínima histórica nas regiões metropolitanas do Brasil

Nos últimos anos, a renda média atingiu mínima histórica nas 22 principais regiões metropolitanas do Brasil — onde vive 40% da população brasileira, equivalente a mais de 80 milhões de pessoas. Afetada pela pandemia, o impacto econômico para a população brasileira foi analisado na sétima edição do "Boletim – Desigualdade nas Metrópoles", produzido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL).

Segundo o estudo, a média de rendimentos no quarto trimestre de 2021 atingiu o pior nível de toda a série histórica, que começou em 2012: a população dessas regiões recebeu cerca de R$ 1.378,35 no final do passado. No período, a renda média per capita de 40%dos trabalhadores pobres subiu para R$ 239,00 — em 2020, o valor era R$ 195,00. Ao mesmo tempo, a renda dos 10% mais ricos caiu de R$ 6.917,00 em 2020 para R$ 6.424,00 em 2021.

No momento mais agudo da crise da Covid-19, a desigualdade alcançou um novo patamar, quando a renda das classes mais altas chegou a ser 37 vezes maior do que a das mais baixas. A população mais pobre das regiões metropolitanas perdeu quase um terço (32%) dos rendimentos até o terceiro trimestre de 2020.

Contudo, o coeficiente de Gini, que mensura a desigualdade, mostrou sinais de recuperação. O valor foi de 0,602 no quarto semestre do ano passado — o Gini varia entre 0, quando não há disparidade, e 1, equivalente ao mais alto nível de desigualdade. O registro é igual ao primeiro trimestre de 2020, antes dos efeitos da pandemia atingirem a população. Isso indica, de acordo com o boletim, uma reaproximação do índice à realidade pré-crise.

Ainda assim, após dois anos, grupos mais pobres ainda não conseguiram acompanhar essa recuperação. O estudo destaca que os rendimentos médios dessa população ainda são 8,9% menores em relação ao patamar imediatamente anterior à pandemia.

Segundo Marcelo Ribeiro, professor do IPPUR-UFRJ e coordenador do estudo, "a recuperação do nível de renda dos mais pobres se deve à retomada de suas atividades econômicas no mercado de trabalho, em muitas situações em atividades informais, impulsionada pelo avanço da vacinação no país, mas ainda insuficiente para recuperar o nível de renda no período anterior à pandemia. Por outro lado, a queda do nível de renda dos 10% mais ricos tem a ver com a estagnação econômica que acaba afetando os empregos de maior renda, principalmente porque passa a ter maior oferta de mão-de-obra do que demanda realizada pelas empresas".

Os dados do boletim são provenientes da PNAD Contínua trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dizem respeito à renda domiciliar per capita do trabalho, incluindo o setor informal.

1,6 milhão de crianças vive em lares que recebem ¼ do salário-mínimo per capita

O boletim destaca a realidade de 1,6 milhões de crianças nas regiões metropolitanas — número maior que o da população total de regiões metropolitanas como as de Natal, João Pessoa, Maceió e Florianópolis, entre outras. No 4º trimestre de 2021, 26,7% das crianças de até 5 anos de idade em nossas metrópoles viviam em lares com rendimentos do trabalho inferiores a ¼ do salário-mínimo per capita.

No auge da pandemia, o percentual chegou a 32,2%. O menor valor da série histórica foi registrado em 2013, aos 19%.

Ribeiro explica que "os dados são muito preocupantes. Estudos mostram que a vulnerabilidade econômica na primeira infância prejudica o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado e, consequentemente, o rendimento escolar. No longo prazo, estamos falando de barreiras à expansão do capital humano no país e, portanto, ao crescimento econômico sustentado."