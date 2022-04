Dólar vai a R$ 4,71 com divulgação da ata do Fed

O dólar emendou na sessão de ontem seu segundo pregão consecutivo de alta e voltou a se situar acima de R$ 4,70, alinhado à tendência de fortalecimento da moeda americana no exterior, em dia marcado pela divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Afora uma queda pontual na abertura, o dólar trabalhou em alta ao longo de todo o pregão, tendo superado o teto de R$ 4,70 e tocado a linha de R$ 4,71 ainda pela manhã, em meio a perdas de ativos de risco. Além da expectativa pela ata do Fed, o mercado digeria dados fracos da economia chinesa e nova rodada de sanções à Rússia.

A divulgação do documento do Fed, às 15 horas, provocou uma volatilidade momentânea. Em um primeiro momento, o dólar perdeu força e tocou pontualmente o nível de R$ 4,67. Mas tomou fôlego logo em seguida e correu até a linha de R$ 4,72, registrando máxima a R$ 4,7225 ( 1,36%). Com uma acomodação na reta final, acabou encerrando o dia cotado a R$ 4,7147, em alta de 1,19%. Apesar de ter avançado na terça e nesta quarta, a moeda ainda acumula perda de 0,98% em abril e de 15,45% no ano.

Como esperado e já em boa parte antecipado pelo mercado, o Fed adotou uma postura mais dura. Revelou-se que muitos dirigentes do BC americano que votaram por 0,25 ponto em março julgavam uma elevação de 0,50 ponto apropriada. Preferiram, contudo, dar um passo inicial menor, em razão das incertezas provocadas pela guerra na Ucrânia. Os dirigentes "julgaram que seria apropriado mudar rapidamente" a política monetária para "uma postura mais neutra" e, a depender da evolução econômica, para uma política "mais restritiva". Isso significa levar os Fed Funds, hoje na faixa de 0,25% a 0,50%, para além de 2,5% ao ano, considerado o nível neutro. Monitoramento do CME Group mostra um aumento das apostas de que os juros subiram neste ano para a faixa entre 2,75% e 3,00%.

"A ata do Fed reforçou a preocupação do mercado com os efeitos inflacionários da guerra na Ucrânia. Os membros mencionaram redução do balanço patrimonial, o que, ao lado do aumento dos Fed Funds, gera mais pressão nas moedas de países emergentes. O real se destaca por ser mais volátil", afirma a economista-chefe do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte. "

A confirmação, na ata do Federal Reserve desta quarta-feira, de que o ritmo de elevação dos juros de referência pode ser de 0,50 ponto porcentual nos Estados Unidos e que um aumento desta magnitude foi considerado já na reunião de março levou os índices de ações em Nova York às mínimas do dia, carregando o Ibovespa abaixo dos 117 mil pontos no pior momento da sessão, correspondente ao menor nível intradia desde 22 de março.

Ainda assim, antes das 16 horas, enquanto os sinais da autoridade monetária americana continuavam a ser avaliados pelo mercado, a referência do B3 recuperou não apenas os 117 mil mas também os 118 mil pontos, em perda limitada a 0,55% no fechamento desta quarta-feira, aos 118.227,75 pontos. Da máxima à mínima desta quarta, oscilou dos 118.885,26, da abertura, aos 116.790,60 pontos, com giro financeiro a R$ 32,3 bilhões no encerramento. Na semana, o Ibovespa cede 2,75%, e no mês cai 1,48% - no ano, o avanço está agora em 12,79%.

Na B3, as ações de Petrobras, ainda com indefinição sobre o comando da estatal, fecharam o dia de forma mista (ON 0,32%, PN -0,09%), enquanto Vale ON (sexta maior alta da carteira Ibovespa na sessão) avançou 1,51%, em dia negativo para as siderúrgicas, com destaque para CSN ON (-2,80%). Os grandes bancos também fecharam na maioria em baixa, à exceção de BB ON ( 0,51%) e de Santander (Unit 0,28%). Na ponta do Ibovespa, Eletrobras ON ( 3,76%), Eletrobras PNB ( 2,93%), Suzano ( 2,16%) e Minerva ( 1,72%). No lado oposto, CVC (-8,97%), Banco Inter (-8,70%), Méliuz (-8,33%) e Locaweb (-8,03%).