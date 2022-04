Instituto Proa faz parceria com FGTAS para empregabilidade de jovens

O Instituto Proa, uma ONG voltada à empregabilidade de jovens, com 17 a 22 anos e de baixa, firmou nesta semana uma parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). A ideia do acordo de cooperação técnica é o de ofertar o curso gratuito de preparação para o primeiro emprego do Proa aos jovens, que vão procurar vagas nas unidades do FGTAS.

"O nosso primeiro passo é poder chegar até esse jovem e mostrar a ele o curso", informa Alini Dal'Magro, CEO do Instituto Proa. Alini explica que o Proa também está chegando até as escolas públicas com o apoio da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul para divulgar as vantagens do projeto.

"A iniciativa foi bem-recebida e é muito positiva no Rio Grande do Sul. Nós inicialmente tínhamos previsto mil vagas para o Estado e tivemos 1.013 aprovados na primeira turma do curso, que iniciou no dia 13 de março", destaca a CEO.

De acordo com Alini, além do critério da idade e da renda, o jovem deve ter o Ensino Médio concluído ou em andamento em escola pública. O processo seletivo é uma prova online de Português e de Matemática e, em caso de reprovação, ele pode refazer a prova quantas vezes desejar. "É tudo gratuito", diz. A ação é dirigida aos 1.013 jovens gaúchos, com idades entre 17 e 22 anos, com Ensino Médio concluído ou em andamento em escola pública, que cursam a capacitação online e gratuita, com duração de três meses, oferecida pelo Proa.

As aulas são online, com um encontro semanal ao vivo, têm um conteúdo programático de até 100 horas e inicia com um módulo de autoconhecimento. A formação é de três meses e três semanas. "É importante que ele entenda quem é, de onde veio e quais os caminhos pode seguir", explica.

O próximo módulo trabalha com as carreiras profissionais e depois passa para o estudo de preparação voltado para o projeto de vida desejado. As aulas também incluem comunicação escrita e falada, finalizando com estudo voltado ao raciocínio lógico.

Os conteúdos, conforme a CEO, têm como base uma pesquisa realizada pelo Proa com empresas para saber quais as qualidades necessárias para empregabilidade de jovens. Deste modo, o Proa tem tarefa estreitar as relações entre as empresas com os jovens, que passaram pelo curso. E de conseguir a empregabilidade deles em um período de até seis meses, de pelo menos 60% dos jovens formados.

Aline explica que o Proa surgiu há 15 anos com a perspectiva de ser a porta de entrada de jovens para o mercado de trabalho e também para promover a inclusão produtiva. O Proa iniciou em 2007 a partir da iniciativa de um grupo de empresários, integrados por Susanna Lemann, Marcelo Barbará e Florian Bartunek. E desde a sua fundação, a ONG conta com uma gestão profissionalizada.

"Começamos pequeninos, com a preparação de 300 jovens por ano e o sonho era chegar em 300 mil", conta. Nos últimos dois anos, a ONG começou a expandir a aumentar a área de atuação, que inicialmente era só da Grande São Paulo para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. "O Proa já preparou 7 mil jovens em São Paulo, 15 mil no Rio de Janeiro, mil em Santa Catarina e agora está com mil no Rio Grande do Sul", informa a CEO.

No Rio Grande do Sul, os alunos estão na quarta semana do curso e no final de junho, provavelmente, mil jovens estarão aptos a ingressarem no mercado de trabalho. "O próximo passo é fazer parceria com as empresas gaúchas, que queiram contratar esses jovens", destaca o dirigente. E em maio, vai ter início o processo seletivo da segunda turma que começará as aulas em agosto deste ano.

"Também estamos em busca de financiadores para que a gente possa continuar nos próximos anos a atuação do Proa", salienta Aline Dal'Magro, que lidera o projeto juntamente com André Malcon, embaixador do Proa.

No próximo sábado, 9 de abril, ocorrerá uma aula inaugural, no Plenário Otávio Rocha, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na avenida Loureiro da Silva, 255, das 9h às 13h. A empregabilidade é o tema principal do evento, que também contará com dinâmicas de grupo e apresentação do trabalho desenvolvido pela Fgtas e Proa. O evento é dirigido aos 1.013 jovens gaúchos, que cursam a capacitação.