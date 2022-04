Comissão especial aponta diretrizes para a indústria

Os dez deputados presentes aprovaram, ontem o relatório final da Comissão Especial da Indústria (CEI-RS), elaborado pelo deputado Beto Fantinel (MDB). O documento, agora, seguirá para apreciação do plenário da Assembleia Legislativa.

"Após a aprovação, será apresentado à sociedade gaúcha e ao Executivo estadual os resultados que consolidamos até aqui, buscando colaborar efetivamente na elaboração de uma Política de Desenvolvimento Econômico e Industrial para o RS, envolvendo todos os setores produtivos", destaca o presidente da Comissão, deputado Dalciso Oliveira (PSB)

Todo o trabalho da CEI-RS, que resultou no relatório, foi norteado pelos cinco eixos da Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial, proposta pela Fiergs para melhorar a competitividade da economia brasileira e gaúcha. As demandas específicas sobre cada um destes itens foram recebidas durante os oito encontros regionais realizados pela comissão.

O documento aprovado, que enfatiza a necessidade de formulação de uma política industrial para o Estado, unificada e permanente, a partir dos dados do relatório, sugere a geração de empregos como critério para a concessão de incentivos e financiamentos públicos, e indica a criação de um selo "Made in RS", como forma de fortalecer e diferenciar a qualidade da produção gaúcha.

Para melhorar a infraestrutura do Estado, diversas ações foram citadas, de acordo com as necessidades regionais, e a conclusão é de que o setor industrial tem um papel de extrema relevância para, junto ao Parlamento, elencar as principais prioridades para constarem na futura política, levando em conta o Estado como um todo.

Com relação a um grande problema abordado na maioria dos encontros, que é a falta de mão-de-obra especializada, a sugestão é de que sejam estudadas novas metodologias de ensino para oferecer no sistema público de educação como projetos pilotos, com formatos mais modernos e atuais de capacitação, que leve em consideração as vocações regionais do Rio Grande do Sul.

Nas conclusões, o relatório indica, ainda, a continuidade do debate através da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Gaúcha (FPI-RS) e também na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (CEDST). As diretrizes, propostas e encaminhamentos do documento serão publicados e encaminhados também ao Executivo e ao setor industrial.