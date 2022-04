Servidores da CGU e do Tesouro farão greve

Servidores da CGU (Controladoria-Geral da União) e do Tesouro Nacional anunciaram que vão paralisar as atividades para discutir recomposição salarial. Enquanto os funcionários do primeiro órgão realizam a primeira paralisação nesta quarta-feira, os trabalhadores do Tesouro já iniciaram a greve na terça-feira. Ambos os grupos também não trabalharão no dia 13. Segundo o comunicado à imprensa, as paralisações foram deliberadas e aprovadas pela maioria dos sindicalizados em assembleias realizadas hoje.

Os servidores da CGU afirmam que as perdas inflacionárias sobre as remunerações podem chegar a 40% neste ano, se não houver um reajuste. Os funcionários do Tesouro Nacional protestam contra a ausência de proposta do governo para a reestruturação da carreira de Finanças e Controle.

Os servidores do Tesouro afirmam que estão dispostos a paralisar semanalmente, com a possibilidade de intensificação do movimento.