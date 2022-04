Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, mas feriado na China restringe liquidez

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta terça-feira (5), sustentadas por um rali de ações de tecnologia em Nova York. A liquidez, porém, foi reduzida em meio a feriados na China continental, em Hong Kong e em Taiwan.

O índice japonês Nikkei subiu 0,19% em Tóquio nesta terça, a 27.787,98 pontos, e o sul-coreano Kospi teve leve avanço de 0,05% em Seul, a 2.759,20 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganho de 0,19% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.527,90 pontos. Durante a madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA) manteve seu juro básico em 0,10%, mas sinalizou disposição de elevar a taxa em breve.

O apetite por risco na Ásia e no Pacífico veio após as bolsas de Nova York subirem de forma generalizada ontem, graças principalmente ao setor de tecnologia, que foi impulsionado por um salto de 27% da ação do Twitter, deixando preocupações com a guerra entre Rússia e Ucrânia temporariamente de lado.