Infraero firma contrato com governo gaúcho para gestão do aeroporto de Passo Fundo

A Infraero informou, na tarde desta segunda-feira (4), que foi contratada pelo governo do Rio Grande do Sul para gestão e operação do aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo. O acordo firmado por meio da Secretaria de Logística e Transportes, tem prazo de 24 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

A proposta comercial apresentada pela Infraero inclui a gestão administrativa e operacional de aviação comercial (operação regular) do aeroporto e visa o gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao seu funcionamento. A Companhia também ficará responsável pelo atendimento dos requisitos normativos e regulamentos, nacionais e internacionais, relativos à aviação civil, à infraestrutura e à segurança operacional e aeroportuária, de acordo com o escopo do contrato.

O superintendente de Negócios da Infraero, Rodrigo Medeiros, destaca que a empresa vai garantir a gestão necessária para que o terminal gaúcho seja um importante elo de mobilidade na região, beneficiando não apenas Passo Fundo, mas toda a região e o Rio Grande do Sul.

Aeroporto Lauro Kortz voltou a receber aeronaves na semana passada Depois de ficar fechado por mais de 14 meses, o, mas com limitações de tamanho. Segundo o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), ligado à Secretaria de Logística e Transportes, podem pousar e decolar aviões que não sejam turbojato.