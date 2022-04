Saque extraordinário do FGTS começa depois da Páscoa

O saque extraordinário de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começará a ser liberado pela Caixa Econômica Federal depois da Páscoa. O calendário de retiradas vai do dia 20 de abril até 20 de junho. A liberação dos valores ocorrerá conforme o mês de aniversário do trabalhador e será sempre às quartas e aos sábados. Quem nasceu em janeiro terá o dinheiro primeiro, na quarta-feira (20), já os nascidos em fevereiro terão de esperar por10 dias até conseguir acesso aos valores, a partir de 30 de abril.

Essa pausa nos pagamentos ocorrerá por causa do feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, quando não haverá expediente bancário. A retirada, no entanto, poderá ser feita a distância, por meio do FGTS digital, implantado pela Caixa em fevereiro de 2021 para facilitar a liberação de dinheiro do Fundo de Garantia.

Pelas regras do governo federal, terá direito ao saque extraordinário do FGTS o trabalhador com saldo no Fundo de Garantia que não esteja bloqueado. Ao todo, 42 milhões podem ter acesso ao dinheiro, conforme cálculos do Ministério da Economia. O dinheiro liberado poderá ser de conta aberta pelo atual emprego ou de ex-empregadores. Se houver saldo, autoriza-se primeiro o saque dos valores das empresas mais antigas até chegar à mais recente.

A partir de sexta-feira, a Caixa deve liberar a consulta e informará se o cidadão terá direito de sacar. Por meio do app FGTS ou no site fgts.gov.br o trabalhador poderá, além de conferir os valores disponíveis, dizer se quer ou não receber. Casa não queria o montante liberado, o trabalhador poderá escolher essa opção, também a partir de sexta-feira. No aplicativo, será possível, ainda, atualizar o cadastro para receber os valores, consultar o total disponível para saque extraordinário e ver a data em que o crédito será liberado.

Quem não movimentar o dinheiro até 15 de dezembro no Caixa Tem terá os valores devolvidos para a conta do fundo, segundo a Caixa.

O saque será totalmente digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. O depósito na poupança social digital aberta pela Caixa será automático. No Caixa Tem, será possível fazer compras e pagamentos de contas, além de transferir os valores para outras contas e realizar o saque do dinheiro, inclusive por Pix.

O trabalhador já pode conferir se tem saldo no fundo e se a empresa atual ou o ex-empregador fizeram o depósito corretamente. Segundo a Caixa Econômica Federal, 42 milhões poderão fazer o saque de até R$ 1.000 do FGTS, somando R$ 30 bilhões liberados.

Os valores que estiverem bloqueados na conta vinculada do FGTS também não poderão ser sacados, isso deve ocorrer com trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, liberado apenas no mês de nascimento do profissional.