Projetos aprovados pelo Fundopem até março passam dos R$ 530 milhões em 2022

Na terceira reunião do ano, o Grupo de Apoio Técnico (GATE), responsável pela aprovação dos projetos incentivados pelo Fundo Operação Empresa (Fundopem/RS), confirmou mais nove projetos no valor de R$ 452 milhões em investimentos no Estado e a criação de 390 empregos. Estes números somam-se aos projetos já aprovados nas duas primeiras reuniões de 2022, quando foram aprovados incentivos para investimentos de R$ 79 milhões e 540 novos postos de trabalho.