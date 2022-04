Terreno que abrigava Ginásio da Brigada Militar receberá food park

Uma das áreas mais nobres de Porto Alegre deverá, em breve, se transformar em uma operação pop-up de um food park com opções variadas de gastronomia e entretenimento. É o Melnick está programando para o terreno que abrigava o Ginásio da Brigada Militar, e que adquiriu em dezembro de 2020. As operações serão temporárias e devem ocupar a área enquanto a empresa prepara a construção do empreendimento misto - com torres comerciais e residenciais. São quase quase 10 mil metros quadrados localizados na confluência entre as ruas Silva Só, Felipe de Oliveira e avenida Ipiranga.

m vendaval destelhou metade do imóvel e comprometeu toda sua estrutura tentou leiloar a área, mas sem sucesso Em outubro de 2017, u. O local ficou interditado, e o governo do Estado, na época sob o comando de José Ivo Sartori,. Quase dois anos depois, em julho de 2019, o ginásio foi demolido.

Agora, sob a tutela da Melnick, que está entre as maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul, o local voltará a fazer parte do cenário da capital gaúcha. O terreno já está sinalizado com tapumes, que também tiveram como objetivo, além de informar ao público de quem será o futuro empreendimento no espaço, homenagear os 250 de Porto Alegre.

“A revitalização no visual desta icônica área da Capital integra a campanha especial I Love POA, que chega a sua terceira fase com um novo design e o reforço da marca, enfatizando o amor da empresa por transformar a cidade”, informa a empresa ao Jornal do Comércio.

Embora não dê detalhes sobre o empreendimento, a companhia garante que o lançamento promete surpreender o mercado imobiliário com algo “tão emblemático quanto o terreno que ocupa na Capital”.

Procurada pelo JC, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus) informa que o projeto se encontra em etapa de diretrizes, que antecede a licença prévia, momento em que são fornecidas instruções para que o empreendedor encaminhe a próxima etapa do processo de licenciamento. “Não há trâmites ou autorizações recentes”, diz a Smamus.