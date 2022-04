Setor calçadista criou 4,7 mil vagas de emprego no RS no primeiro bimestre do ano

O setor calçadista brasileiro segue em recuperação em 2022 - no primeiro bimestre, a indústria gerou 12,8 mil vagas de trabalho e totalizou 279 mil empregados em nível nacional, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Do total de postos no Brasil, 28% estão em fábricas gaúchas, tornando o Rio Grande do Sul o Estado que mais emprega no segmento.

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (4) pela entidade, aproximadamente 80,58 mil pessoas trabalham na atividade em solo gaúcho. No primeiro bimestre de 2022, o setor criou 4,7 mil postos e encerrou o período com um aumento de 7,5% com relação ao mesmo período em 2021.

Já no Brasil, os números deste bimestre representam um aumento de 8,2% ante o ano passado. Em 2021, o segmento já havia gerado mais de 27 mil vagas na atividade.

A recuperação do setor é impulsionada, principalmente, pelo mercado internacional. No primeiro bimestre, foram exportados mais de 27,5 milhões de pares de calçados, o que gerou US$ 209,2 milhões, segundo a entidade. Os valores representam aumento de 40% em volume e 70,8% em receita, quando comparados aos registros do mesmo período em 2021.

A expectativa, de acordo com a Abicalçados, é encerrar 2022 com uma produção entre 1,8% e 2,7% maior do que no ano passado. Ao fim de 2022, caso a previsão se concretize, o setor calçadista somará mais de 820 milhões de pares produzidos. A projeção das exportações é de cerca de 9% ante 2021 em volume embarcado.