35º Fórum da Liberdade anuncia programação

Até que ponto a defesa de uma ideia justifica a supressão de opiniões contrárias? Como evitar que a intolerância elimine ou constranja a livre manifestação – seja em redes sociais, seja nas rodas de conversa, nas empresas ou em governos? Em busca de respostas a estas e outras questões relacionadas à liberdade de expressão, o 35º Fórum da Liberdade reunirá em Porto Alegre (RS), nos dias 11 e 12 de abril, estudiosos, empreendedores, representantes públicos e influenciadores nacionais e internacionais.





Com o tema “Você é Livre para Discordar?”, o Fórum ocorrerá presencialmente no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e terá transmissão online gratuita pelos canais oficiais do evento - reconhecido por atrair grandes palestrantes e fomentar alternativas objetivas para equacionar os problemas do Brasil e de todo continente.





Dentre os mais de 20 palestrantes confirmados para 2022, estão o doutor em História pela Universidade de Oxford Niall Ferguson, um dos mais renomados historiadores da atualidade, o documentarista e escritor Johan Norberg, autor de mais de 25 livros sobre economia, globalização e empreendedorismo, o economista americano John Cochrane, autor de estudos sobre os efeitos de incentivos econômicos em meio à pandemia, a editora colaboradora do The Spectator Melissa Chen, crítica aos abusos dos direitos humanos na China, e o doutor em filosofia Fernando Schüler, professor e pesquisador no Insper, em São Paulo. A maior parte das palestras ocorra presencialmente, mas algumas serão transmitidas por vídeo.





Além disso, está programado para o dia 12 um debate entre presidenciáveis. Foram convidados os pré-candidatos em maior evidência na imprensa e filiados a partidos com pelo menos 1,5% de representação na Câmara dos Deputados.





Em 2021, o evento ocorreu em formato online e recebeu 17 mil inscritos. Para 2022, são esperadas mais de 20 mil pessoas – presencialmente e virtualmente. Os ingressos para assistir presencialmente às palestras são limitados e podem ser adquiridos na plataforma sympla.com.br. Além de contar com presença de plateia, o evento terá transmissão online gratuita.





Prêmios Liberdade de Imprensa e Libertas





O 35º Fórum da Liberdade terá a entrega das suas tradicionais distinções. O Prêmio Liberdade de Imprensa, destinado a profissionais que desenvolvem o pensamento crítico e defendem e valorizam a liberdade de imprensa, será entregue ao jornalista e escritor brasileiro Leandro Narloch. Atualmente colunista da Folha de S. Paulo, Narloch é autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, entre outros livros que venderam mais de 1 milhão de exemplares desde 2009.





O Prêmio Libertas, um reconhecimento à defesa dos princípios da economia de mercado e do respeito ao Estado de Direito democrático, será entregue a Alexandre Ostrowiecki. Ele é CEO da Multilaser, uma das maiores empresas de eletroeletrônicos do Brasil, fundador do Ranking dos Políticos e diretor-presidente da escola filantrópica Alef Peretz. É coautor do livro Carregando o Elefante e autor do recém-lançado O Moedor de Pobres.













SERVIÇO





35º Fórum da Liberdade:





Sympla Ingressos disponíveis na





Quando: 11 e 12 de abril





Onde: Centro de Eventos da PUCRS

















Programação do 35º Fórum da Liberdade









Segunda-feira, 11 de abril





11h30min

Almoço de Abertura (No Clube Leopoldina Juvenil, exclusivo para participantes com ingresso VIP. Haverá transmissão ao vivo na plataforma Yazo)





Painel do almoço: Quais os Limites da Tolerância?









Fernando Schüler





Doutor em Filosofia e Mestre em Ciências Políticas. Professor e pesquisador no Insper e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Foi Secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do RS. É criador e curador do Projeto Fronteiras do Pensamento.





Luiz Felipe Pondé





Filósofo e escritor. Coordenador na Faculdade de Comunicação e Marketing da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e professor de Ciências da religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). É autor dos livros "Guia Politicamente Incorreto da Filosofia", "A Era do Ressentimento" e "Filosofia para Corajosos".

















14h30min (A partir daqui, todos painéis serão no Centro de Eventos da PUCRS)





Painel: Autoritarismo e Liberdade de Expressão









Roberto Salinas





Presidente do Fórum Empresarial do México. Diretor do Centro para a América Latina da Atlas Network e presidente da Alamos Alliance, um simpósio econômico e político realizado anualmente na cidade de Álamos. Publicou mais de 2 mil editoriais sobre temas de políticas públicas. É comentarista ocasional de CNN, CNN Latinamerica, CNCB, Reuters, National Public Radio, BBC Radio, ADN40 e outros.













Tom Palmer

Vice-presidente de Programas Internacionais da Atlas Network. Autor de estudos e teorias sobre o Liberalismo, é sênior Fellow no Cato Institute. Seus estudos e iniciativas em prol da liberdade são amplamente divulgadas e traduzidas, inclusive para países do Oriente Médio e do Leste Europeu.













15h45min

Discurso de abertura e entrega dos prêmios Liberdade de Imprensa e Libertas





Gabriel Picavêa Torres

Presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)













17h15min





Painel: A América Latina tem salvação?





Javier Milei





Deputado Nacional de Buenos Aires. Javier Milei é formado em Economia pela Universidade de Belgrano. Possui pós-graduação em Teoria Econômica no Instituto del Desarrollo Económico y Social e pós-graduação em Economia na Universidade Torcuato Di Tella.













Fernando Ulrich





Sócio da Liberta Investimentos. É um dos principais especialistas em criptomoedas do Brasil, mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC (Madri, Espanha), conselheiro do Instituto Mises Brasil, e ex-conselheiro da Casa da Moeda.













18h15min





Painel: Guerras Culturais são a Nova Guerra Fria?









Melissa Chen





Editora e colaboradora da revista britânica The Spectator. É senior fellow e faz parte do Conselho de Administração da Foundation Against Intolerance & Racism (FAIR), uma organização sem fins lucrativos comprometida com o avanço dos direitos e liberdades civis. Trabalhou como pesquisadora no Broad Institute of MIT e Harvard.













João Pereira Coutinho





Doutor em Ciência Política e Relações Internacionais. Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Autor das obras “As Ideias Conservadoras - Explicadas a Revolucionários e Reacionários” e “Por que Virei à Direita”, entre outras.









Stephen Hicks





Professor de Filosofia na Rockford University, Diretor Executivo do Center for Ethics and Entrepreneurship e Senior Scholar na The Atlas Society. É autor de seis livros, incluindo Liberalism Pro and Con, de 2020. Em 2010, ganhou o Prêmio Excelência em Ensino na Rockford University. Recebeu seu bacharelado e mestrado pela Universidade de Guelph, Canadá, e seu Ph.D. em filosofia pela Indiana University, nos Estados Unidos.













19h45min





Painel: A Economia Vem Depois?





John Cochrane





Economista americano. É autor do blog Grumpy Economist e participante do podcast GoodFellows do Instituto Hoover. Cochrane é especializado em política monetária e teoria fiscal do nível de preços e autor de artigos e livros. Tem destacado em seus artigos recentes a inflação, a dívida americana e os impactos financeiros trazidos pela Covid-19.













Terça-feira, 12 de abril





10h30min





Painel: Lucro e Sustentabilidade são Compatíveis?









Tobias Chanan





Formado em Plant Based Cuisine na Plant Lab com o Chef Matthew Kinney, em Los Angeles. Foi fundador e CEO da Empório Body Store e atualmente é co-fundador e co-CEO da Urban Farmcy, marca de alimentação que se declara uma fazenda e uma farmácia urbanas, focada em alimentos de origem 100% plant based, oriundos de produtores locais.









Leandro Narloch





Jornalista e escritor brasileiro. É autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, entre outros livros que venderam mais de 1 milhão de exemplares desde 2009. Atualmente é colunista da Folha de S. Paulo.









Alexander McCobin

Bacharel em Filosofia e Economia. CEO da Conscious Capitalism, Inc. desde 2017, é mestre em Filosofia pela Universidade da Pensilvânia e mestre em Filosofia pela Universidade de Georgetown.









14h

Painel: Separando Fato de Opinião









Johan Norberg





Autor, conferencista e documentarista sueco. Especializado em liberdade, empreendedorismo e globalização, é membro sênior do Cato Institute em Washington e do Centro Europeu de Economia Política Internacional em Bruxelas. Escreveu mais de 20 livros cobrindo tópicos como economia global e ciência popular.









Francisco Bosco

Filósofo, escritor e letrista brasileiro. Um dos pensadores mais influentes atualmente no Brasil. Foi coordenador da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Saller e atua na imprensa escrita como colunista e ensaísta.













Madeleine Lacsko





Jornalista especializada em Cidadania Digital. Produz mapeamentos, consultorias, mentorias e treinamentos sobre dinâmica de redes, hiperexposição digital, cultura do cancelamento e identitarismo. Atuou como Consultora Internacional do Unicef Angola na campanha que erradicou a Pólio no país. É colunista da Gazeta do Povo.













15h15min





Painel: Há limites para a Liberdade de Expressão?









Gustavo Maultasch





Diplomata e Ph.D. em administração pública pela Universidade de Illinois-Chicago. Foi Network Fellow do Centro de Ética de Harvard (2013-2014). Em 2022, seu livro sobre liberdade de expressão será lançado pelo selo Avis Rara, da Faro Editorial.













16h45min









Painel com os presidenciáveis.

Já confirmados:





Sergio Moro





Jurista, ex-magistrado e professor de Direito Brasileiro, foi juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato.









Luiz Felipe d’Avila





Cientista político e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. Fundou o CLP (Centro de Liderança Pública). Atualmente, é pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo.













19h





Palestra de encerramento: Sociedades Livres vs. Sociedades Não Livres









Niall Ferguson





Historiador e escritor. Referência mundial em temas como geopolítica, história econômica, civilizações e liberdade de expressão, é autor de dezesseis livros. Em 2021, lançou Catástrofe, escrito durante a pandemia da Covid-19 e que mostra como os grandes desastres moldaram a história da humanidade. Apontado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo