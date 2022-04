Musk será o primeiro trilionário da história em 2024, projeta empresa

O bilionário Elon Musk deve ser a primeira pessoa no planeta a atingir uma fortuna de |US$ 1 trilhão. A marca será atingida em 2024, segundo projeções da empresa de pagamentos Tipaldi Approve.

A companhia analisou a fortuna de 30 das pessoas mais ricas do mundo. Destas, 21 pareceram capazes de chegar ao trilhão ainda em vida. A previsão se baseia em quanto dinheiro eles possuem atualmente e na taxa de crescimento de suas fortunas ao longo dos últimos seis anos.

Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, já é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 263 bilhões. Desde 2017, suas posses vêm aumentando 129% ao ano, em média. Se esse ritmo se mantiver, Musk pode atingir US$ 1,38 trilhão em apenas dois anos, aos 52 de idade.

Ainda segundo a análise feita pela Tipaldi Approve, o próximo a chegar ao trilhão deve ser Gautam Adani, o fundador da empresa de negociação de commodities Adani Group. A projeção é de que ele se torne um trilionário em 2025, aos 62 anos.

Em terceiro lugar está Zhang Yiming, conselheiro e fundador da ByteDance, empresa dona do TikTok, que é considerada a startup mais valiosa do mundo. Sua fortuna chegará ao 13º dígito em 2026, aos 42 anos. Ele será, portanto, o trilionário mais jovem do mundo.

A Tipaldi Approve prevê que demorará cerca de três anos até que o próximo trilionário se junte aos três primeiros. E a primeira mulher a atingir a fortuna só o fará em 2036.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE POSSÍVEIS TRILIONÁRIOS

1 - Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX - 2024

2 - Gautam Adani, fundador da Audani Group - 2025

3 - Zhang Yiming, fundador da ByteDance - 2026

4 - Mukesh Ambani, diretor da Reliance Industries Limited - 2029

5 - Bernard Arnault, presidente da Moët Hennessy Louis Vuitton - 2029

6 - Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin - 2030

7 - Larry Page, cofundador do Google - 2032

8 - Sergey Brin, cofundador do Google - 2032

9 - Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft e dono do L.A. Clippers - 2032

10 - Dieter Schwarz, dono do grupo de varejistas Schwarz-Gruppe - 2034

11 - Michael Dell, presidente da Dell - 2033

13 - Mark Zuckerberg, fundador do Facebook - 2034

14 - François Pinault e fundador da holding de marcas de luxo Kering - 2034

15 - Françoise Bettencourt Meyers e família, herdeira da L'Oréal - 2036

16 - Larry Ellison, cofundador e diretor da Oracle - 2036

17 - Jim Walton, herdeiro do Walmart - 2042

18 - Alice Walton, herdeira do Walmart - 2042

19 - S. Robson Walton, herdeiro do Walmart - 2043

20 - Bill Gates, fundador da Microsoft - 2044

21 - David Thomson e família, dono da Thomson-Reuters - 2046