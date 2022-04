Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 11% em 2021, diz ANP

O Brasil registrou em 2021 aumento de 11% nas reservas provadas de petróleo, em relação ao ano anterior, segundo o Boletim Anual de Recursos e Reservas divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O volume atingiu 13,24 bilhões de barris.

No Pré-sal, houve aumento de 15,7% nas reservas provadas em relação a 2020, totalizando 9,621 bilhões de barris.

Segundo a ANP, também houve aumento de 14,3% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis (2P), e de 19,8% no somatório das provadas, prováveis e possíveis (3P), em comparação com os dados de 2020.

Foram declarados pelas empresas contratadas para exploração e produção no Brasil, 13,24 bilhões de barris de petróleo de reservas provadas (1P), 19,95 bilhões de barris de reservas provadas + prováveis (2P) e 24,24 bilhões de barris de reservas provadas + prováveis + possíveis (3P).

Já as reservas de gás natural provadas atingiram 378,65 bilhões de metros cúbicos em 2021, alta de 11,7% na comparação com 2020, enquanto as reservas provadas + prováveis (2P) chegaram a 491,92 bilhões de m3, ou 20,3% a mais do que no ano anterior, e as reservas provadas + prováveis + possíveis (3P) somaram 560,40 bilhões de m3, alta de 24% em um ano.

De acordo com a ANP, este ano o destaque no aumento das reservas foi a inclusão dos volumes referentes ao excedente da Cessão Onerosa dos Campos de Búzios e Itapu, informou a ANP.