Italian Design Day debate os novos desafios do desenvolvimento sustentável

O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre realizou nesta quinta-feira (31), no Teatro Unisinos, a sexta edição do Italian Design Day. O evento é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que anualmente promove, junto aos consulados e embaixadas do país, debates com especialistas que abordam a relação do design italiano com os principais assuntos da atualidade. O tema deste ano no mundo todo é “Regeneração: Design e novas tecnologias para um futuro sustentável”.

“A importância do Italian Design Day, que foi criado em 2017 por iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, com apoio do Ministério da Cultura da Itália, está na oportunidade que ele oferece de promover e reforçar o conceito que a Itália representa: a excelência no design”, afirma o Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Roberto Bortot.

“As embaixadas, consulados e institutos italianos de cultura no exterior são convidados a promover eventos para difundir o ‘Made in Italy’, e esta iniciativa tem se consolidado como excelente ferramenta de promoção do design italiano. O evento também está em sinergia com a campanha "Italy is simply extraordinary: beIT ", programa que reúne atividades de interesse estratégico para a promoção da nossa tradição nas artes e na cultura”, complementa.

O Italian Design Day teve início às 14h, e contou com cinco palestras em sua programação. Antes, o cônsul Roberto Bortot, de forma remota, fez a fala de abertura. A apresentação e mediação ficou sob responsabilidade do arquiteto Alexandre Viero. “O design italiano é uma referência milenar em termos de estética e cultura. A Itália continua sendo uma grande protagonista na área, promovendo o Salão do Móvel de Milão, por exemplo, o maior salão de design de móveis do planeta. Sendo essa referência histórica, nada mais construtivo do que a Itália debater a relação estratégica do Design com a sustentabilidade, um dos principais desafios do nosso tempo”, destaca Viero.

A primeira palestra foi realizada por Fernando Forte, arquiteto e urbanista, e Sócio-Diretor do escritório de arquitetura FGMF, abordando o tema Estratégias Sustentáveis. Depois, Romullo Baratto, arquiteto, fotógrafo e Gerente-Editorial do ArchDaily Brasil, site especializado em Arquitetura, falou sobre as linhas editoriais da plataforma. A terceira fala foi de Ricardo Bezerra, Sócio-Diretor Executivo de Criação & Estratégia da Tátil Design, sobre Bio Design. Por fim, Celso Carnos Scaletsky, professor da pós-graduação do curso de Design da Unisinos, falou sobre sustentabilidade e a trajetória da parceria Unisinos e Itália, e André Canal Marques, também professor da universidade, abordou a sustentabilidade no ensino do design.

“A ideia é refletir sobre a evolução do Design em um mundo cada vez mais dinâmico, globalizado e com a necessidade de se tornar sustentável, e ainda refletir sobre o desafio do Design hoje: promover uma transição ecológica nos nossos estilos de vida que consiga conjugar funcionalidade e bem-estar, além de reduzir o impacto ambiental, valendo-se da inovação tecnológica”, conclui o cônsul Roberto Bortot.

Além da organização do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, a realização do Italian Design Day teve apoio da Unisinos, da marca gaúcha de móveis Florense e da Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do Sul – Brasil (CCIRS). O evento ocorreu em formato híbrido, com a presença de público e também com transmissão ao vivo do canal Promo CCIRS no Youtube.