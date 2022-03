CEO do Bradesco assume presidência da Febraban

O CEO do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, assumiu nesta quarta-feira (30) o cargo de presidente do Conselho Diretor da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), segundo comunicado. O economista substitui Pedro Moreira Salles, copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco.

A mudança faz parte do processo de alternância no comando da entidade, que é responsável por sua condução estratégica.

"O setor bancário vive um momento raro e importante, no qual desafios e oportunidades seguem na mesma trilha. O desenvolvimento tecnológico abre inúmeras possibilidades e nos impõe mais responsabilidades com o aumento da concorrência. Agradeço ao Pedro por abrir esse caminho e facilitar nosso trabalho na Febraban", diz Octavio de Lazari Junior no comunicado.

Pedro Moreira Salles afirmou que espera passar ao sucessor "uma Febraban modernizada, ainda mais competente, e capaz de enfrentar os inúmeros desafios já identificados e os que ainda estão por vir".