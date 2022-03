CCR ViaSul tem vagas para trabalhar na BR-386

A CCR ViaSul anunciou a abertura de 11 novas vagas de emprego para quem tiver interesse em realizar serviços de construção nas obras de duplicação da rodovia BR-386, no trecho entre Marques de Souza e Lajeado. Os postos são para atuar em três funções: pedreiro (3), carpinteiro (3) e servente de obra (5).

Os interessados em participar da seleção devem preencher alguns requisitos para atuar nas vagas. Entre as demandas estão a necessidade de ter o ensino fundamental completo e residir próximo à região onde os trabalhos estão sendo realizados.

Candidatos deverão encaminhar currículo para o e-mail [email protected] ou acessar diretamente o site www.eurovias.com.br. Outras informações também podem ser obtidas pelo Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou ainda pelo aplicativo 'CCR Rodovias Sul'.

A CCR ViaSul é responsável pela administração, conservação, ampliação e operação de 473,4 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul. A concessionária responde, ainda, pela operação do vão móvel da ponte do Guaíba.

Até 2030, a CCR ViaSul pretende duplicar mais de 165 quilômetros da BR-386 entre Carazinho e Lajeado, beneficiando 22 municípios ao longo do trecho de concessão.