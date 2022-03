Governo Leite propõe reajuste de 6% no salário dos servidores gaúchos

A correção geral sobre o salário dos servidores públicos do Rio Grande do Sul será de 6%. O projeto, anunciado nesta quarta-feira (30), deve ser apresentado pelo governo gaúcho à Assembleia Legislativa (AL) nos próximos dias.

Segundo o Estado, o reajuste previsto representa um impacto anual de R$ 1,5 bilhão bruto nas despesas públicas. A quantia será dividida em duas partes - uma parcela retroativa a janeiro e o restante em abril. Por isso, a projeção para 2022 é que, caso seja aprovado, o aumento resulte em R$ 1,229 bilhão nas contas estaduais.

O governador gaúcho, Eduardo Leite, apresentou a proposta do reajuste aos deputados da base aliada na noite de terça (29). Ainda nesta quarta, o projeto deve ser apresentado aos chefes de poderes e órgãos autônomos.

Na AL, outros dois projetos além desse devem ser encaminhados pelo executivo: a alteração na lei do Teto de Gastos Estadual (LC 15.756 de 2021) e a atualização da LDO de 2022.

O governo gaúcho afirma que a mudança no teto é "necessária para garantir a conclusão do Regime de Recuperação Fiscal, vital para a solvência de longo prazo do Estado".

Quanto à LDO 2022, a gestão justifica que a medida se faz necessária para refletir "impactos de políticas públicas recentes" na Lei 15.686 de 2021. Devem ser acrescentados no texto os recursos que foram aportados para atender demandas relacionadas à estiagem, saúde e educação, entre outras áreas. O Estado menciona que mais alterações serão feitas, sem impactos financeiros.

Estes são os últimos projetos encaminhados por Leite antes da renúncia do mandato, que deve ser oficializada nesta quinta-feira (31). O vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, assumirá o posto.