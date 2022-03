Agência FGTAS Sine Porto Alegre Centro promove Dia de Oportunidades para Pessoas com Deficiência Externa

A Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Centro (Rua José Montaury, 31) promove, nesta quinta-feira (31), o Dia de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: inserção e reinserção no mercado de trabalho, das 8h às 13h.

Serão oferecidas 42 vagas de trabalho e 4 empregadores realizarão entrevistas na unidade. Trabalhadores com deficiência que não possuem cadastro na agência deverão apresentar laudo médico. O evento contará com guichê de atendimento exclusivo para pessoas com deficiência.

Confira algumas oportunidades de trabalho que serão ofertadas no evento: