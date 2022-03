Rio Grande do Sul registra mais de 25 mil novas vagas formais de trabalho em fevereiro

O Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de 25.908 novas vagas formais de emprego no último mês de fevereiro. A informação foi divulgada no mais recente balanço do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), publicado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta terça-feira (29).

haviam sido 17.064 O resultado das novas vagas se deu pela diferença entre as 136.967 novas contratações e as 111.059 demissões que ocorreram no Rio Grande do Sul no período. No mês de fevereiro de 2021, o número de vagas criadas foi 27.160. Já em 2022, no primeiro mês do ano,. Dessa forma, o saldo de novas vagas no primeiro bimestre deste ano no Estado ficou em 42.841.

"O saldo positivo de mais de 25 mil postos de trabalho no último mês de fevereiro no Rio Grande do Sul consolida o Estado entre os cinco estados da federação com os melhores resultados na criação de empregos. Destacam-se os setores da Indústria e Serviços, o que é uma demonstração clara da vocação empreendedora do nosso Estado", afirma o Secretário Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Ronaldo Nogueira.

O registro de novas vagas de trabalho no Rio Grande do Sul em fevereiro foi o quinto maior do Brasil no período, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. O setor que registrou o maior saldo de contratações no Estado foi a Indústria, com 13.196. Em segundo lugar, ainda próximo, ficou o setor de Serviços, com 10.390 novas posições.

Já mais abaixo, a Agropecuária ficou em terceiro lugar, com o resultado de 1.901 novas vagas formais. Pouco depois, a Construção, com 1.415. O destaque negativo ficou com o Comércio, que apresentou 994 mais demissões do que contratações no mês passado.

"Em primeiro lugar, o setor do Comércio ainda é um dos que mais sofre os efeitos pandemia. Em segundo, após o final aquelas contratações temporárias que ocorrem no final do ano, que normalmente vão até o fim do verão, esse número costuma ficar mesmo mais abaixo, com um maior número de demissões nos primeiros meses do ano. No nosso entender, a partir de março já terá uma estabilidade na geração positiva de empregos também neste setor", complementa o secretário.